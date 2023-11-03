5 ноября
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Шоу-бизнес

Вернулась на родину. Что известно о местонахождении Аллы Пугачевой к этому часу

Вечером 2 ноября Алла Пугачева, не выходившая на связь после отъезда из Израиля, вернулась в Россию. О том, как певица приехала домой, расскажет altapress.ru.

Алла Пугачева
Алла Пугачева
кино

Предпочла поезд

О том, что Пугачева вернулась в Россию, стало известно после ее перехода границы КПП в Пскове. Но эта информация была не более, чем слухом.

Позже узнали, что певица действительно едет домой на поезде Псков — Москва.

Примадонна не любит самолеты, поэтому выкупила целый VIP-вагон маршрута.

На Ленинградский вокзал она приехала рано утром и вышла из поезда последней.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин
опубликовано на yapokupayu.ru

Где семья?

Никого из членов семьи со звездой не было. Ее сопровождали двое помощников — женщина и мужчина.

Последний катил чемодан ярко-розового цвета.

Пока певица шла, почти никто не обратил на нее внимания.

Снова в Грязь

Затем Пугачева села в черный автомобиль с затемненными стеклами и отправилась домой.

Она вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь, где ее уже поджидали журналисты.

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