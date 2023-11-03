Вернулась на родину. Что известно о местонахождении Аллы Пугачевой к этому часу

Предпочла поезд
О том, что Пугачева вернулась в Россию, стало известно после ее перехода границы КПП в Пскове. Но эта информация была не более, чем слухом.
Позже узнали, что певица действительно едет домой на поезде Псков — Москва.
Примадонна не любит самолеты, поэтому выкупила целый VIP-вагон маршрута.
На Ленинградский вокзал она приехала рано утром и вышла из поезда последней.
Где семья?
Никого из членов семьи со звездой не было. Ее сопровождали двое помощников — женщина и мужчина.
Последний катил чемодан ярко-розового цвета.
Пока певица шла, почти никто не обратил на нее внимания.
Снова в Грязь
Затем Пугачева села в черный автомобиль с затемненными стеклами и отправилась домой.
Она вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь, где ее уже поджидали журналисты.