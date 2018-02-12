Весна на пороге! Как пройдет Масленица в "Лесной сказке"

18 февраля в 12.00 в парке "Лесная сказка" состоится большой праздник Масленицы от издательского дома "Алтапресс" – "Весна на пороге!".
На празднике будет работать несколько площадок.
На сцене парка с 12.00 до 14.40 пройдет развлекательная программа. Здесь состоятся конкурсы с призами от партнеров праздника, выступят лучшие народные артисты города, а также аниматоры с программой для малышей. Рядом будут работать яркие тематические фотозоны от марки "Диво Алтая" и "Бинбанка" и зона с масленичными гаданиями от "Алгоритма".
У резиденции Деда Мороза компания "Сибирские сети" устроит бесплатное катание на собачьей упряжке. Малыши и их родители смогут ощутить себя настоящими каюрами, погладить очаровательных хаски и сфотографироваться с ними.
Недалеко от главного входа в парк будет проходить игра в лапту – поучаствовать сможет любой желающий. Рядом состоятся показательные выступления клуба исторической реконструкции "Вольный отряд" – гости Масленицы смогут увидеть настоящих богатырей и рыцарей.
На главной аллее парка радовать гостей будет ярмарка угощений и товаров ручной работы. Здесь же дети смогут поучаствовать в бесплатном мастер-классе по созданию масленичных сувениров. В 14.00 состоится бесплатная дегустация пиццы от компании "Гриль № 1".
У входа в "Барнаульский зоопарк" будет работать спортивная площадка от магазина Decathlon, где можно будет пострелять из лука, поиграть в мини-хоккей, попробовать свои силы в гиревом спорте и перетягивании каната.
В самом зоопарке в 13.00 начнется "Звериная Масленица" – посетители смогут покормить блинами тех зверей, кому можно их кушать, поучаствовать в веселом перетягивании каната с талисманами зоопарка.
В 14.50 около катка состоится торжественное сжигание чучела.
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