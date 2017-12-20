Вы думали, что "Черная пятница" прошла и всё?

Акция "Белый четверг". Фото: архив группы компаний "Авиафлот". Кипр. Фото: архив группы компаний "Авиафлот". Паттайя. Фото: архив группы компаний "Авиафлот". Турция. Фото: архив группы компаний "Авиафлот". Хайнань. Фото: архив группы компаний "Авиафлот". Крым. Фото: архив группы компаний "Авиафлот". Симферополь. Фото: архив группы компаний "Авиафлот".

У вас есть уникальная возможность забронировать тур по нереально выгодным промо-тарифам. Для всех желающих будет действовать рассрочка. Если вы еще не решили где провести новогодние каникулы или уже хотите спланировать свой отпуск на 2018, это предложение для вас. Также напоминаем, что сейчас действуют выгодные тарифы на все авиа маршруты для категории населения – младше 22 лет и старше 55 лет. Акционными тарифами можно воспользоваться на вылеты с 15.01.2018 по 20.04.2018. А для всех, кто планирует посетить нашу столицу в период с 15.01.2018 по 20.04.2018 – действует промо-тариф 10500 рублей (туда-обратно).

Акция действует во всех офисах продаж, для вашего удобства тур офис продаж на Ленина, 53 и Ленина, 149 будут работать до 24.00. Подробности по телефону 22-68-76.

Для ознакомления подборка предложений по акции "Белый четверг":

Барнаул-Москва-Барнаул — 10 500 руб. с 20 по 27 декабря 2017 года забронируйте билет с датой вылета с 15 января по 20 апреля 2018 года.

1.Сочи

из Новосибирска прямые чартерные рейсы с 08.06.18

от 20199 руб./чел. за тур (перелет+проживание)

2. Крым

из Новосибирска прямые чартерные рейсы с 07.06.18

от 22579 руб./чел. за тур (перелет+проживание)

3. Кипр

вылеты из Новосибирска с 29.04.18

от 33780 руб./чел. за тур (перелет+проживание)

4. Греция, Крит

вылеты из Новосибирска с 30.04.18

от 31229 руб./чел. за тур (перелет+проживание)

5. Тунис

вылеты из Новосибирска с 26.04.18

от 34862 руб./чел. за тур (перелет+проживание)

6. Турция, Анталия

вылеты из Барнаула с 30.04.18

от 22697 руб./чел. за тур (перелет+проживание)

7. Турция, Мармарис

вылеты из Новосибирска с 24.05.18

от 33400 руб./чел. за тур (перелет+проживание)

8. Хайнань

вылеты из Новосибирска с 24.12.17 на 5 дней

от 11400 руб/чел. за тур (перелет+проживание)

9. Хайнань

вылеты из Новосибирска с 18, 26 января на 8,11 дней

от 20700 руб./чел. за тур (перелет+проживание)

10. Таиланд (Паттайя)

вылеты из Барнаула 13.01.18 на 11 дней

30000 руб./чел. за тур (перелет+проживание)

11. Вьетнам (Нячанг)

вылеты из Барнаул 12.01 на 13 дней

28.000 руб./чел. за тур (перелет+проживание)

12. Хайнань

вылеты из Новосибирска 16.01 на 10 дней

18.500 руб./чел. за тур (перелет+проживание)

Справка

Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

По результатам работы туристическая компания "Авиафлот" вошла в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России.

Сайт компании: www.aviaflot.ru

Телефон: +7 (3852) 22-66-66; 22-68-76





Рассрочку предоставляет ООО "Авиафлот"