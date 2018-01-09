Выборы, налоги, новые законы. К чему готовиться жителям и бизнесу края в 2018 году

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Во главу государства

18 марта состоятся выборы президента России (проходят раз в шесть лет).

Всего в ЦИК поступило 29 уведомлений: 14 от партий и 15 от самовыдвиженцев.

Президент России Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться как самовыдвиженец. Его, безусловно, поддерживает "Единая Россия". ЛДПР выдвинула кандидатом своего лидера Владимира Жириновского, КПРФ — председателя подмосковного "Сов­хоза имени Ленина" Павла Грудинина. "Справедливая Россия" отказалась от выдвижения и поддержит Путина. Претендовать на пост главы государства намерены также бизнес-омбудсмен Борис Титов, телеведущая Ксения Собчак, один из лидеров "Яблока" Григорий Явлинский и другие. Однако многим желающим предстоит пройти сложную процедуру сбора подписей в свою поддержку и их проверку в Центризбиркоме. Кроме того, часть из них может не пройти проверку на соответствие законодательству.

Так, ЦИК уже отказал в регистрации инициативных групп оппозиционеру Алексею Навальному, журналисту Олегу Лурье из-за непогашенной судимости, Сергею Полонскому —из-за недостаточного числа человек в группе.

Придут чужаки, и вырастут цены

Строители заявляют: объем предложения на рынке жилья будет сокращаться, в том числе из-за вступления в июле 2018 года в силу закона, направленного на устранение долевого строительства. № 218-ФЗ диктует такие условия работы, что выполнить их смогут единицы.

Часть положений закона уже работает. Например, компании обязаны отчислять с каждой "долевки" в специальный компенсационный фонд 1,2% ее стоимости. В будущем деньги направят в проекты, которые по каким-то причинам не были доведены до конца.

Другие пункты закона включают в отношения "застройщик-дольщик" еще и банк. Финструктура, во-первых, будет замораживать на своих счетах 10% стоимости проекта, во-вторых, станет размещать у себя деньги дольщиков и выдавать их компаниям под конкретные статьи расходов.

Эти изменения станут причиной роста цен на жилье, утверждают участники рынка.

Застройщики согласны, что бороться с феноменом обманутых дольщиков нужно. Тем более что все чаще "обманутыми" граждане становятся вполне осознанно, когда относят деньги в сомнительные проекты, а потом ждут помощи от государства. Однако, говорят эксперты, № 218-ФЗ фактически закрывает рынок для региональных компаний, особенно мелких и средних. Зато он открывает территории для федеральных игроков, которым новые условия по карману и по силам. Пока им местные рынки не слишком интересны из-за низкой стоимости "квадрата", но дефицит новостроек уже обозначился, а значит, начнут расти и цены.

Борьба с анонимами

С 1 января 2018-го вступит в силу так называемый "закон о мессенджерах" (№ 396-ФЗ от 20 декабря 2017 года).

Он обязывает администрацию сервисов, к числу которых относятся, например, WhatsApp, Viber, Messenger, устанавливать личность пользователей по номеру телефона. Для этого мессенджер должен заключить договор с оператором связи.

Если пользователь не захочет проходить идентификацию, мессенджер будет обязан отказать ему в услугах. А если сам сервис не согласится выполнять требования властей, его могут заблокировать по требованию Генпрокуратуры.

За несоблюдение закона штраф для граждан составит 3–5 тыс. рублей, для должностных лиц — 30–50 тыс. рублей, для юрлиц и ИП — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Заплати и отдыхай спокойно

В 2018 году Алтайский край станет участником эксперимента по введению курортного сбора. В следующем летнем турсезоне плату за отдых с туристов будут взимать только в Белокурихе. Однако затем сбор могут распространить на другие рекреационные территории края.

С 1 мая 2018 года отдыхающие, которые остановятся в гостинице, отеле или санатории города-курорта, будут платить по 30 руб­лей в сутки. От оплаты сбора освобождаются жители Белокурихи, дети и студенты до 24 лет, а также спортсмены, приезжающие сюда на соревнования. К льготным категориям относятся участники Великой Отечественной вой­ны, ветераны боевых действий, инвалиды I и II групп, больные туберкулезом, малоимущие семьи и граждане, чей доход ниже прожиточного минимума, и другие.

По данным краевого управления по туризму, за год в Белокурихе с помощью "платы на отдых" можно собрать около 50 млн рублей. Средства размещения будут перечислять деньги в краевой бюджет. Их потратят на благоустройство рекреационной зоны города и только на эти цели.

На них можно будет благоустроить парки, скверы, бульвары, терренкуры и другие объекты. Однако деньги нельзя потратить на ремонт дорог и коммунальную инфраструктуру.

По мнению заместителя гендиректора сети санаториев "Курорт Белокуриха" Олега Акимова, курортный сбор необходим. Ведь в последние годы содержание инфраструктуры лежало на плечах местных здравниц, что было для них довольно накладно. Курортный сбор поможет "разгрузить" предприятия.

Эксперимент должен завершится 31 декабря 2022 года. Однако, по словам Олега Сафонова, руководителя Ростуризма, Алтайский край может в любой момент отказаться от участия в нем.

Нет плана без генплана

Утвердить новый генплан развития Барнаула администрация планирует в ноябре 2018 года, следует из документов сайта мэрии. Это на два года позже ранее обозначенной даты. Строители могут работать в рамках действующего документа, говорят чиновники. Но руководители компаний заявляют, что на деле это не так.

Новый геплан Барнаула до 2036 года должны были принять в начале 2017-го, но обязательные публичные слушания сорвались: разработчики из "Гипрогора" допустили ряд просчетов, и один из них — определение места размещения полигона твердых бытовых отходов — вызвал огромный резонанс среди горожан, категорически не согласных с перспективой размещения свалки под боком. Накануне выборов такая "бомба" властям была не нужна.

На прямой вопрос, как продвинулась работа над ошибками за год, мэрия не отвечает, погружаясь в описание давно озвученных идей проекта, например намерений сосредоточить будущее строительство жилья на месте ветхого. Для этого выбрано около 12 микрорайонов, преимущественно в центре и около него.

Строители заявляют, что работать в созданных условиях очень сложно: проекты должны утверждаться вроде бы по старым правилам, но с оглядкой на принятие нового генплана. Так, чтобы получить документы на новый проект, застройщик, например, должен поменять назначение земли (с "промышленного" на "жилое"), потому что предприятие на выбранном участке уже не существует. Но согласившись с доводами застройщика, спецкомиссия мэрии отправляет его предложения в "Гипрогор".

Жизнь в условиях "с генпланом и без", заявляют застройщики, стала одной из причин, по которой они не могут начинать новые проекты, а это непременно скажется на показателях по вводу жилья в Барнауле через два-три года.

Один минимум подтянут к другому

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в России (МРОТ) вырастет на 21,7% и составит 9489 рублей. Это 85% от прожиточного минимума. Два индикатора социального благополучия приблизились друг к другу настолько сильно впервые. В 2019 году МРОТ и прожиточный минимум планируется уравнять.

1. В первую очередь увеличение МРОТ повлияет на тех, кто получает зарплату на его уровне. По данным Минтруда РФ, таких работников в стране порядка 900 тыс., из них около 70% — сотрудники муниципальных или госучреждений. Таким образом, зарплата у них в 2018 году гарантированно вырастет. В Алтайском крае цена вопроса для бюджета — порядка 1 млрд руб­лей, сообщил спикер краевого Заксобрания Александр Романенко.

2. С увеличением МРОТ вырастет размер некоторых социальных пособий. На его основе в ряде случаев рассчитываются декретные, больничные: если стаж сотрудника меньше шести месяцев или его зарплата была ниже МРОТ.

3. В коммерческих структурах социальные отчисления за сотрудников из-за увеличения МРОТ вырастут у тех предпринимателей и компаний, где есть специалисты, получающие зарплату на его уровне.

Кнутом и пряником

В конце 2017 года президент подписал закон, который внес пакет поправок в Налоговый кодекс. Они заметно повлияют на работу предприятий нескольких отраслей.

1. Крупные сельхозпроизводители, работающие на едином сельхозналоге (ЕСХН), чей доход в 2018 году превысит 100 млн рублей, станут платить НДС. Тем, у кого доход окажется ниже, дается выбор: уплачивать НДС или нет. В последующие годы планка по доходу будет снижаться с шагом в 10 млн рублей, охватывая все больше сельхозпроизводителей, пока не достигнет 60 млн к 2022 году.

"В данной модели есть и плюсы, — прокомментировал нововведение губернатор Александр Карлин. — Именно для Алтайского края их даже больше. У нас сосредоточены большие мощности по переработке. И сегодня наши переработчики нередко становятся заложниками этой схемы и вынуждены работать с большим числом посредников, среди которых есть и фирмы-однодневки, так называемые прокладки, и они ставят себя таким образом под потенциальную опасность перед налоговыми органами".

2. Вводится инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Документ предусматривает предоставление вычета (по решению властей региона) — уменьшение налога на прибыль на сумму капитальных вложений (покупка, модернизация, реконструкция объектов основных средств).

3. Теперь компании, предприниматели могут рассчитывать на рассрочку по уплате налогов, доначисленных после проверки.

4. Вводится НДС на лом и отходы черных металлов. Раньше эта сфера деятельности была полностью освобождена от уплаты этого налога. Ряд федеральных экспертов полагают, что введение НДС на черный лом по цепочке приведет и к росту цен на металлопрокат в целом.

5. Произойдет возврат налога на движимое имущество организаций. Сейчас предприятия освобождены от его уплаты, если имущество поставлено на баланс как основные средства после 1 января 2013 года. С 1 января 2018 года право взимать этот налог будет передано регионам. Ставка не должна будет превышать 1,1%. Правда, власти субъекта смогут ввести любые льготы на свое усмотрение, вплоть до полного освобождения от уплаты.

Региональные власти также ввели налоговые изменения.

1. Произойдет двукратное снижение ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для 21 вида деятельности: производство спортивных товаров, игрушек, сырого овечьего и козьего молока, сырой шерсти и волоса козы и прочие мало распространенные виды. Снижение ставок коснется предпринимателей, которые из общей суммы налоговых отчислений по УСН платят лишь 9,5 млн рублей, это 0,4%.

2. В некоторых случаях подешевеет патент: снизится размер потенциально возможного к получению годового дохода ИП (этот показатель дает право работать на патенте) для бизнеса в 39 районах края. Они относятся к так называемой четвертой группе муниципалитетов, где применяется патентная система. В среднем снижение размера годового дохода произойдет на 15–25%. Более существенным оно станет для розничной торговли. Здесь по ряду позиций показатель снизится на 40%. Прежние показатели сохранятся для транспортных услуг — по перевозке грузов, пассажиров, для такси, а также для тех, кто сдает недвижимость в аренду.

В 2016–2017 годах патенты получили лишь 500 человек, при этом в 30 районах края желающих приобрести их вообще не нашлось. Главная причина — необходимость платить страховые платежи.

"Физикам" без лирики

Ключевое изменение для физлиц связано с налогом на имущество. В 2018 году возрастет коэффициент-дефлятор, который влияет на сумму платежа. На него умножается инвентаризационная стоимость объекта (объектов), находящегося в собственности гражданина. И уже на полученную сумму умножается ставка налога. В этом году жители региона платят налог исходя из размера коэффициента 1,329. В следующем году он возрастет до 1,425.