Выборы свадебных специалистов пройдут в Барнауле.

Ведущий Антон Белоуско. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. Ведущий Владимир Дементьев. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. Ведущий Евгений Сычев. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. Ведущий Иван Дмух. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. Ведущий Егор Брик. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. фотограф Данил Ефрюшин. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. фотограф Кирилл Бабий. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. фотограф Сергей Рожнов. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. Видеооператор Андрей Малыченко. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. Видеооператор Аркадий Супрун. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. визажист-стилист Анна Денисова. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. Сергей Бутин, студия декора #всякоярче. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. визажист стилист Ольга Гусева. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. визажист Элла Златкина. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. декоратор Анна Зенина. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. кондитер Елена Токарева. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. кондитер Ольга Микулина. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. Кондитер Юлия Коваленко. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. координатор Юлия Левада. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. ораганизатор Анастасия Иванникова. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. организатор событий Марина Конради. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. студия декора Леринель. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. флорист Ирина Пономарева. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. флорист Николай Яковлев. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия. Фото: Предоставлено организаторами мероприятия.

Гостей ждут 3 фотозоны от блистательных декораторов, возможность "на себе" оценить работу нескольких профессиональных фотографов и двух видеостудий, 3 букета невесты от флористов с невероятной фантазией, 3 красивейших и вкуснейших свадебных торта, 5 востребованных ведущих, знакомство с профессиональными свадебными организаторами и координаторами, которые "разложат все по полочкам".

С кем вы познакомитесь?

Признанные профессионалы индустрии свадебного eventa города различных специализаций.

15 пар молодоженов (или невеста с подружкой или с мамой) делятся на 3 группы по 5 пар. К каждой группе прикрепляется координатор, который будет сопровождать эти 5 пар во всех 3 зонах. Мероприятие начинается в "Общей зоне". Ведущий приветствует гостей, рассказывает о зонах , что в них будет происходить, и представляет участников каждой из зон.

Участникам предстоит пройти по очереди три зоны.

1 зона - Фотосессия

Каждая пара примет участие в фотосете в трех разных фотозонах с тремя разными "букетами невесты" и тремя фотографами.

2 зона - Ведущие

В формате быстрых свиданий каждая пара поговорит с каждым из ведущих по 5 мин.

3 зона — возможность получить консультации стилистов, уточнить нюансы в работе видеостудий, задать вопросы организаторам, координаторам, свадебным флористам, декораторам и кондитерам.

Организаторы приглашают вас получить честные ответы профессионалов на волнующие вас вопросы, принять участие в фотосете, поймать букет невесты, попробовать разрезать и продегустировать свадебный торт, выиграть актуальные призы и провести необычный вечер в хорошей компании в новом банкет-холле ресторана “ПолзуновЪ”.

Стоимость билета для пары - 500 рублей.

Количество мест ограничено – попасть на Wedding Primaries 2018 смогут всего 15 пар.

Купить билеты и узнать подробности вы можете по телефону: 39-59-52