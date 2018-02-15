Выборы свадебных специалистов пройдут в Барнауле.

4 марта 2018 года в 14:00 в новом шикарном банкет-холле ресторана "ПолзуновЪ" (пр-т Красноармейский, 112) пройдут настоящие выборы свадебных специалистов для тех, кто собирается пожениться в 2018 году. В рамках Wedding Primaries 2018 вы сможете лично познакомиться со всеми кандидатами - самыми опытными и талантливыми специалистами свадебной индустрии нашего города!
Гостей ждут 3 фотозоны от блистательных декораторов, возможность "на себе" оценить работу нескольких профессиональных фотографов и двух видеостудий, 3 букета невесты от флористов с невероятной фантазией, 3 красивейших и вкуснейших свадебных торта, 5 востребованных ведущих, знакомство с профессиональными свадебными организаторами и координаторами, которые "разложат все по полочкам".
С кем вы познакомитесь?
Признанные профессионалы индустрии свадебного eventa города различных специализаций.
15 пар молодоженов (или невеста с подружкой или с мамой) делятся на 3 группы по 5 пар. К каждой группе прикрепляется координатор, который будет сопровождать эти 5 пар во всех 3 зонах. Мероприятие начинается в "Общей зоне". Ведущий приветствует гостей, рассказывает о зонах , что в них будет происходить, и представляет участников каждой из зон.
Участникам предстоит пройти по очереди три зоны.
1 зона - Фотосессия
Каждая пара примет участие в фотосете в трех разных фотозонах с тремя разными "букетами невесты" и тремя фотографами.
2 зона - Ведущие
В формате быстрых свиданий каждая пара поговорит с каждым из ведущих по 5 мин.
3 зона — возможность получить консультации стилистов, уточнить нюансы в работе видеостудий, задать вопросы организаторам, координаторам, свадебным флористам, декораторам и кондитерам.
Организаторы приглашают вас получить честные ответы профессионалов на волнующие вас вопросы, принять участие в фотосете, поймать букет невесты, попробовать разрезать и продегустировать свадебный торт, выиграть актуальные призы и провести необычный вечер в хорошей компании в новом банкет-холле ресторана “ПолзуновЪ”.
Стоимость билета для пары - 500 рублей.
Количество мест ограничено – попасть на Wedding Primaries 2018 смогут всего 15 пар.
Купить билеты и узнать подробности вы можете по телефону: 39-59-52
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