Видеоинструкция о том, как заработать на современных сервисах такси

В декабре вышла вторая программа YouTube-канала #нуигаджеты. Она рассказывает о том, как заработать с помощью автомобиля и модных сервисов такси, которые раздают заказы в мобильных приложениях на смартфоне. Героиней выпуска стала "Миссис Интернет России 2016", бизнес-леди и мама троих детей Алеся Никулина.
"Ну и ГадЖеТы", выпуск 2. Фото: Из архива редакции.
"Ну и ГадЖеТы", выпуск 2. Фото: Из архива редакции.
"Ну и ГадЖеТы", выпуск 2. Фото: Из архива редакции.
"Ну и ГадЖеТы", выпуск 2. Фото: Из архива редакции.
"Ну и ГадЖеТы", выпуск 2. Фото: Из архива редакции.
"Ну и ГадЖеТы", выпуск 2. Фото: Из архива редакции.
"Ну и ГадЖеТы", выпуск 2. Фото: Из архива редакции.
"Ну и ГадЖеТы", выпуск 2. Фото: Из архива редакции.
Для девушки специально арендовали легендарную розовую "Волгу", которую, скорее всего, видел и знает каждый житель Барнаула. Алеся попробовала себя в роли водителя городского такси. Подробности смотрите на видео.
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