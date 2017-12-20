Видеоинструкция о том, как заработать на современных сервисах такси

В декабре вышла вторая программа YouTube-канала #нуигаджеты. Она рассказывает о том, как заработать с помощью автомобиля и модных сервисов такси, которые раздают заказы в мобильных приложениях на смартфоне. Героиней выпуска стала "Миссис Интернет России 2016", бизнес-леди и мама троих детей Алеся Никулина.

"Ну и ГадЖеТы", выпуск 2. Фото: Из архива редакции. "Ну и ГадЖеТы", выпуск 2. Фото: Из архива редакции. "Ну и ГадЖеТы", выпуск 2. Фото: Из архива редакции. "Ну и ГадЖеТы", выпуск 2. Фото: Из архива редакции. "Ну и ГадЖеТы", выпуск 2. Фото: Из архива редакции. "Ну и ГадЖеТы", выпуск 2. Фото: Из архива редакции. "Ну и ГадЖеТы", выпуск 2. Фото: Из архива редакции. "Ну и ГадЖеТы", выпуск 2. Фото: Из архива редакции. Для девушки специально арендовали легендарную розовую "Волгу", которую, скорее всего, видел и знает каждый житель Барнаула. Алеся попробовала себя в роли водителя городского такси. Подробности смотрите на видео.