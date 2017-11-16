Видеоклип Алтай-Кокса признан лучшим в двух номинациях конкурса "Metal-Vision'2017"

Видеоклип "Мой город – маленькая страна" - творческая работа молодых сотрудников Алтай-Кокса. Клип рассказывает о жизни Заринска – их малой родины. Ролик снят на песню в стиле реп. Автор текста – Сергей Охтеменко, мастер коксового цеха. Исполнил песню Антон Букин, газовщик коксового цеха, председатель союза молодежи. Авторы в шутку отрицают, что Заринск — моногород, и поют о том, что он "всегда в паре" с Алтай-Коксом.

Отснял видеоматериал и смонтировал ролик Александр Серков, специалист отдела анализа конъюнктуры рынка. В съемках участвовали ребята из заводского союза молодежи – Дмитрий Зимин, Михаил Кандаков, Константин Кайгородов, Ирина Канаева – всего около 50 человек. Премьера клипа состоялась в июле 2017 года во время празднования Дня металлурга в Заринске.

Всего на конкурс "Metal-Vision'2017" в рамках мероприятий ежегодной отраслевой выставки "Металл-Экспо’2017" было представлено более 20 корпоративных фильмов и видеороликов. Конкурс на лучшую видеопродукцию в металлургической отрасли "Metal-Vision" проводится с 2004 года и является одним из основных коммуникативных мероприятий выставки "Металл-Экспо". Цель конкурса — популяризация и продвижение металлургической отрасли, а также повышение корпоративной культуры и эффективности корпоративных коммуникаций.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com