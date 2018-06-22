"Выгодный запас" быстрого интернета и телевидения за 460 рублей

Предложение включает надежный интернет от ТТК на скорости до 100 Мбит/с по цене от 290 рублей в месяц. При подключении предоставляется Wi-Fi-роутер, стоимость которого уже включена в ежемесячный платеж. Роутер позволяет пользоваться интернетом без проводов и выходить в сеть с разных устройств из любой точки квартиры.

Также ТТК предлагает абонентам тариф "Выгодный запас + Кабельное ТВ", который включает высокоскоростной интернет и кабельное телевидение по цене 460 рублей в месяц. Кроме того, барнаульцы могут подключить тариф "Выгодный запас + Цифровое ТВ", включающий высокоскоростной интернет и цифровое телевидение, по цене от 490 рублей.

С "Кабельным ТВ" от ТТК можно смотреть специально подобранные под предпочтения пользователей каналы российского и зарубежного производства с высоким качеством изображения и звука. А "Цифровое телевидение" предоставляет большое разнообразие контента и позволяет оценить отличное качество цифровых каналов, в том числе в HD качестве, смотреть видеоролики на YouTube, посещать интернет-кинотеатры и многое другое.

Чтобы подключить "Выгодный запас", "Выгодный запас + Кабельное ТВ" или "Выгодный запас + Цифровое ТВ" по выгодной цене, жителям Барнаула необходимо подать заявку до 31 августа 2018 года.

Ознакомиться с тарифными планами можно на официальном сайте компании.