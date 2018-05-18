Выиграйте билет на закрытый показ фильма "Хан Соло"

"БКС Премьер" приглашает на специальный показ фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории", который состоится 25 мая в кинотеатре "Пионер" (пр. Ленина, 102-в, 4-й этаж). Гостей показа ждет встреча с любимыми киногероями, хорошая музыка, угощение и крутая фотозона.
Для того чтобы попасть на закрытый показ, вам нужно принять участие в одном из розыгрышей:
- в группе "Афиша Барнаула";
- в группе проекта "Школа успеха".
Итоги розыгрыша мы подведем 23 мая, выбрав победителей случайным образом.
Удачи! И да пребудет с вами сила!
Организатор розыгрыша: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 18.05.2018 по 25.05.2018. Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь >>
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