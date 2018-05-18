Выиграйте билет на закрытый показ фильма "Хан Соло"

Для того чтобы попасть на закрытый показ, вам нужно принять участие в одном из розыгрышей:

Итоги розыгрыша мы подведем 23 мая, выбрав победителей случайным образом.

Удачи! И да пребудет с вами сила!

Организатор розыгрыша: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 18.05.2018 по 25.05.2018. Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь >>

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