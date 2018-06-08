Выиграйте билеты на закрытую встречу клуба путешественников

27 июня состоится ежегодная встреча в рамках закрытого клуба "Я путешествую" от Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Гости события — клиенты и партнеры журнала, ведущие мировые и российские бренды, представленные в Барнауле.
Клуб "Я путешествую" – это возможность опытных туристов и новичков в неформальной обстановке поделиться историями о своих приключениях, узнать самые горячие travel-тренды предстоящего сезона отпусков и насладиться интересной шоу-программой. Кроме того, в этот раз гости примут участие в интерактивной игре, где ответят на вопросы интеллектуальной викторины и "пройдутся" по всем странам мира.
Вы можете стать частью этого события! В официальном инстаграм-аккаунте Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" проходит конкурс. Главный приз – пригласительный билет на двоих.
- Подпишитесь на официальный аккаунт журнала "Я Покупаю. Барнаул".
- В комментариях отметьте одного друга, с которым хотите прийти на вечеринку.
Обратите внимание, что количество комментариев не ограничено. А значит, отмечайте больше друзей и повышайте шансы на победу!
25 июня мы случайным образом определим счастливчика, который 27 июня вместе со спутником сможет посетить крутую travel-вечеринку "Я путешествую".
Пусть удача улыбнется именно вам!
Организатор розыгрыша: ООО "ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 8.06.2018 по 25.06.2018. Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнавайте на сайте altapress.ru
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