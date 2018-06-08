Выиграйте билеты на закрытую встречу клуба путешественников

Сегодня, 12:33.
Новости компаний

27 июня состоится ежегодная встреча в рамках закрытого клуба "Я путешествую" от Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Гости события — клиенты и партнеры журнала, ведущие мировые и российские бренды, представленные в Барнауле.

Выиграйте билеты на закрытую вечеринку клуба путешественников.
Выиграйте билеты на закрытую вечеринку клуба путешественников. Фото: архив "Я Покупаю. Барнаул".

Клуб "Я путешествую" – это возможность опытных туристов и новичков в неформальной обстановке поделиться историями о своих приключениях, узнать самые горячие travel-тренды предстоящего сезона отпусков и насладиться интересной шоу-программой. Кроме того, в этот раз гости примут участие в интерактивной игре, где ответят на вопросы интеллектуальной викторины и "пройдутся" по всем странам мира.

Закрытая вечеринка клуба путешественников.
Закрытая вечеринка клуба путешественников.
Закрытая вечеринка клуба путешественников.
Закрытая вечеринка клуба путешественников.
Закрытая вечеринка клуба путешественников.
Закрытая вечеринка клуба путешественников.
Закрытая вечеринка клуба путешественников.
Закрытая вечеринка клуба путешественников.

Вы можете стать частью этого события! В официальном инстаграм-аккаунте Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" проходит конкурс. Главный приз – пригласительный билет на двоих.

Принять участие просто:
  1. Подпишитесь на официальный аккаунт журнала "Я Покупаю. Барнаул".
  2. В комментариях отметьте одного друга, с которым хотите прийти на вечеринку.

Обратите внимание, что количество комментариев не ограничено. А значит, отмечайте больше друзей и повышайте шансы на победу!

25 июня мы случайным образом определим счастливчика, который 27 июня вместе со спутником сможет посетить крутую travel-вечеринку "Я путешествую".

Пусть удача улыбнется именно вам!

Организатор розыгрыша: ООО "ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 8.06.2018 по 25.06.2018. Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнавайте на сайте altapress.ru

Организатор.
Организатор
Генеральный партнер.
Генеральный партнер
Партнер.
Партнер
Партнер.
Партнер

Партнер.
Партнер
Партнер.
Партнер
Партнер.
Партнер
Партнер.
Партнер

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров