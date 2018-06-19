Виктор Томенко заявил о формировании программы социально-экономического развития Алтайского края

С партактивом "Единой России" встретились участники предварительного голосования врио Губернатора Алтайского края Виктор Томенко, заместитель председателя - председатель комитета АКЗС по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов, председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров. Каждый из участников предварительного голосования озвучил свою программу развития Алтайского края на ближайшие годы.

Павел Нестеров в своем выступлении коснулся поддержки малого и среднего бизнеса, решения проблем его кредитования, информационного обеспечения начинающих бизнесменов. По словам Сергея Серова, экономика Алтайского края определяется не бизнесом, а сельским хозяйством, которое дает ежегодно три миллиарда рублей налогов и обеспечивает работу пищевой и перерабатывающей промышленности. Татьяна Ильюченко остановилась на необходимости подготовки в регионе профессиональных кадров для развития экономики. По ее мнению, эта подготовка должна быть обязательно профессионально ориентированной.

Приветствуя участников форума, Виктор Томенко отметил, что "мощная созидательная энергия - это то, что сейчас необходимо нашему краю".

Виктор Томенко,

врио Губернатора Алтайского края:

— Нас объединяет желание сделать наш Алтайский край, нашу землю еще лучше. Для решения всех социальных вопросов базисом спокойствия и оптимизма среди наших граждан является решение экономических задач. Эта работа требует четкого планирования, системных, взвешенных, стратегически продуманных шагов по ее реализации. На этом основываются все наши дальнейшие успехи от политических до социальных. Президент страны оказал мне высокое доверие, назначив врио Губернатора Алтайского края. Но кто будет руководить регионом, люди сами решат 9 сентября текущего года. Я бы очень хотел завоевать доверие жителей Алтайского края. Много времени посвящаю тому, чтобы повстречаться как можно с большим количеством людей, жителями не только городов, но и маленьких сел. Одним из важных показателей экономического развития является уровень средней заработной платы. Это индикатор для установления заработной платы работникам бюджетных организаций. На них в свою очередь ориентируются промышленники, производственники, предприятия АПК. Этот вопрос нужно решать.

Виктор Томенко подчеркнул, что у Алтайского края есть огромный потенциал для повышения эффективности в сельском хозяйстве. "В этом наши конкурентные преимущества. Это то, чем мы по праву можем гордиться и гордимся и по объемам производства, и по уровню технологий. Здесь нужно системно продвигаться, оказывать меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям. Быть убедительными и аргументированно в федеральном центре показать, что Алтайскому краю выгодно помогать, вкладывать средства и душу, а он ответит сторицей", - отметил он.

В своем выступлении врио руководителя региона Виктор Томенко рассказал о своих первых впечатлениях от региона, обозначил главные направления работы Правительства на ближайшее время, обратился к жителям края с предложением принять участие в формировании Программы социально-экономического развития Алтайского края.

Виктор Томенко,

врио Губернатора Алтайского края:

Важно, чтобы как можно больше людей могли высказать свои предложения о направлениях развития нашего края. Я формирую программу и хочу, чтобы это была наша программа. Нам нужно собрать все хорошее, перспективное и эффективное, понять, где мы должны стратегию действия поменять. Для всех желающих будет организована такая возможность. Темы, поддержанные наибольшим количеством голосов, мы обязательно включим в Программу развития Алтайского края. Край нужно развивать ускоренными темпами, работа предстоит колоссальная, под силу только коллективу-единомышленнику. Жизнь нашу определяют люди, которые объединились и решают многие вопросы. Я обещал Президенту страны много работать над развитием Алтайского края, буду ответственным и обязательным, управление регионом буду осуществлять квалифицированно. Обещаю это вам и очень рассчитываю на вашу поддержку.

Врио Губернатора в своем выступлении также затронул вопросы, касающиеся оптимизации социальной сферы, развития сельских территорий, народосбережания, поддержки материнства и детства, привлечения инвесторов, цифровой экономики, взаимоотношений власти и бизнеса и др.

- Также ставлю задачу Правительству Алтайского края - наладить прямое общение властей всех уровней с жителями края. Ситуация, когда власть не интересуется проблемами людей, для меня неприемлема. Я вас могу заверить, что я умею и люблю много работать за пределами официальной обстановки, за пределами кабинета и формальных мероприятий, - отметил врио Губернатора.

Справка

Площадки форума организованы в рамках губернаторских праймериз "Единой России". Аналогичные встречи в июне пройдут также в Рубцовске, Бийске и Барнауле. Следующая площадка форума "Алтайский край. Энергия развития" пройдет 19 июня в Рубцовске.

28 июня краевая конференция "Единой России" выдвинет кандидата в Губернаторы Алтайского края. Выборы Губернатора состоятся в Единый день голосования 9 сентября.