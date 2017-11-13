Вылет спецборта с Песковым и делегацией на встречу с Эрдоганом отложили из-за неисправности

Среди пассажиров были пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник президента Юрий Ушаков.

"Поскольку безопасность и точное соблюдение графика полетов являются приоритетами в работе Специального летного отряда, решено было предоставить другой борт",— заявила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова. Она пояснила, что на планировавшемся к вылету самолете была обнаружена неисправность, но не уточнила, какая именно, пишет "Коммерсантъ".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "поломки случаются у любой техники". "Давайте скажем "спасибо", что поломка случилась на земле",— добавил он.

После отмены вылета пассажиров доставили в терминал Внуково-2, а СЛО "Россия" оперативно предоставил запасной самолет, пишет РБК.

Месяц назад самолет, на борту которого находилась делегация Госдумы во главе с ее спикером Вячеславом Володиным, не смог вылететь в Санкт-Петербург из-за поломки. Посадка пассажиров борта уже была произведена, когда по громкой связи экипаж объявил о том, что борт заменят из-за технических неполадок. Пассажиров пришлось пересаживать на другой лайнер.

Факт

В Сочи 13 ноября пройдет встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как ожидается, они обсудят борьбу с терроризмом в Сирии и Ираке.

Справка

Специальный летный отряд "Россия" — авиапредприятие в составе управления делами президента, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом первых должностных лиц государства.

Согласно действующим нормам, авиаотряд перевозит президента РФ и премьера страны, спикеров парламента, председателя Конституционного суда, генпрокурора, главу следственного комитета, министра иностранных дел, главу администрации президента. Кроме того, к нему приписан Объединенный авиационный отряд специального назначения ФСБ, перевозящий руководство службы.