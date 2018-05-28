Выпускной "Мобильной академии МТС" прошел в Барнауле

Варвара Смагина, педагог "Мобильной академии" МТС. Фото: архив компании МТС. Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Варвара Смагина, педагог "Мобильной академии" МТС. Фото: архив компании МТС. Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Мобильная академия МТС. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

В этом учебном году "пионерами интернета" стали более 85 барнаульцев. А всего за два года почти 200 пенсионеров Алтайского края освоили современные гаджеты для активной, полной жизни.

Варвара Смагина,

педагог "Мобильной академии" МТС:

— Сам факт того, что пожилой человек пришел на курсы — уже подвиг для него. Многие впервые берут в руки планшет и боятся показаться неумелыми, но это быстро проходит. Курс академии включает 6 уроков, мы подробно рассказываем, как работать на планшете и смартфоне. Например, объясняем, как при помощи специальных программ узнать расписание автобусов и электричек, чтобы легко добраться на дачу. Ученики высоко оценили практическую пользу курса - приятно видеть, как спустя две недели наши слушатели начинают ориентироваться в сети, делают запросы на портале Госуслуг, ставят первые "лайки" внукам и друзьям в соцсетях. Для них это начало нового этапа в жизни.

Большее число слушателей женщины. Но мужчины тоже бывают. В феврале обучался даже 80-летний джентльмен, который весьма успешно осваивал гаджет, Варвара с улыбкой рассказывает о семейных парах, которые посещали курсы. Или о женщине, которая привела на курсы свою подругу: во-первых, обеим полезно, а во-вторых, не так страшно.

Возрастных ограничений для участников "Мобильной академии" нет – рекорд Барнаула 82-летний слушатель. Преподаватель отмечает, что пожилые люди с интересом изучают современную технику. Но, по словам выпускников, хочется еще больше практики, чтобы успеть позаниматься и на своих смартфонах.

Зинаида Павловна,

выпускница "Мобильной академии МТС":

— Мне 79 лет и последние годы было просто стыдно за свое незнание. С кем не поговорю, все "в сетях", на сайтах, а я не знаю, что это такое! Решила, что нужно развиваться, учиться. Боялась, конечно. И после занятий я очень довольна, потому что уверенна в себе, я теперь все сама могу. Я очень благодарна "Мобильной академии"!

У Зинаиды Павловны, учителя математики с огромным стажем, вся рабочая тетрадь в пометках и записях. Выпускница хочет обобщить знания и составить алгоритмы на каждое действие. Например, как выйти на сайт "Баба-Деда.ру". И поделиться наработками с участниками других выпусков "Мобильное академии", которая вновь начнет работу в новом учебном году.

Любовь Андреевна,

выпускница "Мобильной академии" МТС:

— У меня подруга живет в Эстонии, общаться с ней хочется, а по телефону выходит дорого. Вот и решила пойти научиться, несмотря на страх перед такой техникой. Спасибо МТС и Союзу пенсионеров – я научилась интернетом пользоваться, и столько хороших людей узнала!

Все выпускники получили сертификаты об окончании "Мобильной академии". И теперь смогут на практике проверить и укрепить все знания и навыки – впереди столько интересного и нового!

Дмитрий Левин,

директор МТС в Алтайском крае:

— Вдвойне приятно, что старшее поколение интересуется современными гаджетами и технологиями. Современные технологии позволяют экономить время и силы. После курсов уже не проблема самому купить билеты в театр, записаться на прием в поликлинику, заполнить заявление на портале государственных услуг или поговорить с внуками по скайпу. И жизнь играет уже другими красками. Замечательно, что МТС реализует в крае социальный проект, который так востребован.

На лето "Мобильная академия" от МТС уходит на каникулы. Однако, у желающих освоить планшет летом – есть возможность пройти самостоятельно обучающий курс, он доступен на сайте Баба-Деда.ру.