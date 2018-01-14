Вышел живописный трейлер фильма о хранителях Алтая

Кадры из фильма "Хранители Алтая". Фото: vk.com/altai_keepers. Кадры из фильма "Хранители Алтая". Фото: vk.com/altai_keepers. Кадры из фильма "Хранители Алтая". Фото: vk.com/altai_keepers. Кадры из фильма "Хранители Алтая". Фото: vk.com/altai_keepers. Кадры из фильма "Хранители Алтая". Фото: vk.com/altai_keepers. Кадры из фильма "Хранители Алтая". Фото: vk.com/altai_keepers. Кадры из фильма "Хранители Алтая". Фото: vk.com/altai_keepers. Кадры из фильма "Хранители Алтая". Фото: vk.com/altai_keepers. Кадры из фильма "Хранители Алтая". Фото: vk.com/altai_keepers. Кадры из фильма "Хранители Алтая". Фото: vk.com/altai_keepers.

Картина "Хранители Алтая" рассказывает о людях, которые сохранят природу, наследие и священные места Горного Алтая. Создавали ее режиссер Константин Серебряков, TimeFilm Studio, продюсер Даниил Безденежных, руководитель гильдии путешественников, а также барнаульский фотограф Максим Наземцев.

Творческая группа побывала на плато Укок в Горном Алтае и встретилась с самыми разными людьми. Один из героев — писатель Андрей Коробейщиков. Он рассказывает об общине воинов-шаманов тайшин, стоящих во все времена на защите Алтая, проводит глубокие путешествия, погружая людей в сакральный мир духов и сталкивая их с самими собой. Еще один герой Борис Киндиков — мастер горлового пения. Он исследует Алтай, в поисках рунических надписей, чтобы рассказать о смыслах древних посланий будущим поколениям.

Судьбы и увлечения других героев не менее интересны. Картина передает великолепный, почти мистический образ и дух Алтая. Она наполнена особыми звуками, светом и красками. Посмотреть ее на большом экране можно будет в феврале, пишет в сетях "Гильдия путешественников". На ТВ его покажут весной.