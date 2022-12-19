Визит Сталина, итальянские макароны и орден. 6 фактов о Рубцовском мельзаводе

1. Предприятие было основано 19 декабря 1932 года по решению Совета Народных Комиссаров, после того, как в октябре 1928 года Рубцовск посетила правительственная делегация во главе с И. В. Сталиным. Поводом для поездки в Сибирь стали продовольственные трудности в стране.
2. К 1932 году комбинат имел элеватор емкостью 16 тысяч тонн и мельницу на 200 тонн в сутки, шесть складов для хранения на шесть тысяч тонн муки, паровую двигательную и осветительную машину «Штумпф», механические мастерские, двухэтажный дом для ИТР в 500 квадратных метров, каменный трехэтажный дом для рабочих на 1600 квадратных метров, баню, столовую, детский сад и клуб на 200 мест.
3. В военные годы рабочий день на заводе длился 12 часов и более. Кроме пшеничных зерен на мельнице перерабатывали все, что можно было употребить в пищу: рожь, овес, ячмень, просо, горох, сою и даже жмых.
4. В 1976 году за высокие показатели в выполнении народнохозяйственных планов предприятие было награждено орденом «Знак Почета».
5. Компания является постоянным победителем конкурса «Лучшая мельница России».
6. С 2000 по 2002 годы на предприятии ввели в эксплуатацию три автоматические линии по производству макарон итальянской фирмы «Текалит». Общая мощность макаронного цеха составляет 150 тонн в сутки — это самое мощное производство за Уралом.
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