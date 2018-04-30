Владелец "Славянской торговой компании" поделился секретом успеха развития пчеловодства на Алтае

Бизнес движется семимильными шагами, если ты – резидент Алтайского центра бизнес-инкубирования. В справедливости этого утверждения убедился владелец "Славянской торговой компании" резидент Центра бизнес-инкубирования Юрий Кадыров. Сегодня он принимает участие во всероссийском форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ".
С 25 по 27 апреля в Москве на ВДНХ пройдет крупное мероприятие федерального уровня в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок. Масштаб мероприятия позволяет скоординировать интересы заказчиков, регуляторов, поставщиков, подрядчиков и исполнителей.
Компания резидента Центр бизнес-инкубирования Юрия Кадырова представит вниманию участников выставки медовую продукцию высокого качества, произведенную в экологически чистом районе Алтайского края.
Крупная выставочная экспозиция Форума – это отличная возможность компаниям-поставщикам представить широкий спектр товаров, работ, услуг для рынка госзакупок, надежного и стабильного. Участвуя в выставке, предприятия и организации, в том числе представители малого и среднего бизнеса, делают реальный шаг к своему финансовому успеху.Алтайского фонда МСП уже дважды был участником крупнейших выставочных площадок, откуда вернулся с перспективными контрактами и соглашениями. Юрий держит пасеку в Косихинском районе Алтайского края, медовое производство на момент "вхождения" в инкубатор составляло 200 пчелосемей, сегодня – 380. Для компании в инкубаторе разработан логотип, сформирован бренд, маркетинговая стратегия, подобран персонал, осуществляющий продажу товара в удаленном режиме, оформляется сайт компании, позволяющий использовать возможности CRM-системы выпускника инкубатора компании "Офис ХХI века".
Справка
ООО "Славянская торговая компания" является резидентом бизнес-инкубатора с 25.09.2017 г. Суть проекта – создание предприятия полного цикла с применением передовых технологий по производству, переработки и сбыту меда.
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