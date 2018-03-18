Владимир Лопаткин: Процесс голосования в Барнауле проходит организованно

— В качестве общественных наблюдателей мы побывали на ряде участков в каждом районе города. Впечатление от увиденного — голосование проходит организованно, по-деловому. По информации председателей участковых избирательных комиссий на 11.00 проголосовала примерно треть избирателей от списочного состава. Члены комиссий действуют слаженно, профессионально, каких-либо нештатных ситуаций не отмечено. Со стороны наблюдателей и представителей кандидатов, присутствующих на избирательных участках, замечаний по законности и легитимности проведения голосования, не поступало. Охрана общественного порядка на избирательных участках и прилегающих территориях осуществляется в штатном режиме, без происшествий.

Барнаульцы приходят на избирательные участки целыми семьями. Проголосовав за Президента и общественные территории, люди не спешат уходить — на избирательных участках можно приобрести свежую выпечку и другие продукты по сниженных ценам, пройти доврачебный прием, воспользоваться консультационными услугами специалистов Пенсионного фонда, Многофункционального центра, сделать селфи. Здесь проходят многочисленные презентации образовательных услуг, выставки, мастер-классы, концерты.