Власти Алтайского края положительно оценили работу СГК в прошедшем отопительном периоде

С докладом об итогах прошедшего осенне-зимнего периода, а также подготовке к следующему в Барнауле, Бийске и Рубцовске перед членами Правительства Алтайского края выступил директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. Особое внимание он уделил итогам отопительного периода в Рубцовске, который впервые получал тепло от одного крупного источника вместо двух.

Игорь Лузанов,

директор Алтайского филиала СГК:

— Этот осенне-зимний период был аномально холодным за последние годы, и это позволило нам выявить те недостатки, которые еще существуют в системе теплоснабжения Рубцовска. Однако можно уверенно сказать, этот отопительный сезон подтвердил правильность принятых технических решений. У нас намечен план по дорегулировке тепловых сетей в Рубцовске и по природоохранной деятельности – начиная с ремонтов золоулавливающего оборудования, доналадки новых котлов и режимной наладки котельных агрегатов до разработки и оформления проекта санитарно-защитной зоны.

Он отметил, что в целом на подготовку к отопительному периоду 2018-2019 гг СГК в Алтайском крае планирует направить более 4,5 млрд рублей с учетом НДС. Из них 1,7 млрд – затраты на реализацию ремонтной программы в Барнауле, Бийске и Рубцовске, а 2,75 млрд – на реализацию инвестиционной программы.

Игорь Лузанов не обошел и вопрос раннего завершения отопительного периода в городах.

Игорь Лузанов,

директор Алтайского филиала СГК:

— В Бийске поторопились с завершением отопительного сезона. Мы получили много жалоб и обращений. В экстренном порядке пришлось заново подключать детские сады и школы. Сегодня там тепло. Однако в дальнейшем просим власти обратить внимание на проблему своевременного начала и завершения отопительного сезона.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин отметил, что в крупных городах края - Барнауле, Бийске, Рубцовске - системы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ежегодно становятся более оснащенными, надежными, повышается качество оказания соответствующих услуг населению.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края: