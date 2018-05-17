Власти Алтайского края положительно оценили работу СГК в прошедшем отопительном периоде

Предприятия Сибирской генерирующей компании в Алтайском крае успешно прошли отопительный период 2017-2018 гг. Такую оценку работе энергетиков дали на заседании Правительства региона под председательством губернатора Александра Карлина в минувшую среду.
С докладом об итогах прошедшего осенне-зимнего периода, а также подготовке к следующему в Барнауле, Бийске и Рубцовске перед членами Правительства Алтайского края выступил директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. Особое внимание он уделил итогам отопительного периода в Рубцовске, который впервые получал тепло от одного крупного источника вместо двух.
Игорь Лузанов,
директор Алтайского филиала СГК:
— Этот осенне-зимний период был аномально холодным за последние годы, и это позволило нам выявить те недостатки, которые еще существуют в системе теплоснабжения Рубцовска. Однако можно уверенно сказать, этот отопительный сезон подтвердил правильность принятых технических решений. У нас намечен план по дорегулировке тепловых сетей в Рубцовске и по природоохранной деятельности – начиная с ремонтов золоулавливающего оборудования, доналадки новых котлов и режимной наладки котельных агрегатов до разработки и оформления проекта санитарно-защитной зоны.
Он отметил, что в целом на подготовку к отопительному периоду 2018-2019 гг СГК в Алтайском крае планирует направить более 4,5 млрд рублей с учетом НДС. Из них 1,7 млрд – затраты на реализацию ремонтной программы в Барнауле, Бийске и Рубцовске, а 2,75 млрд – на реализацию инвестиционной программы.
Игорь Лузанов не обошел и вопрос раннего завершения отопительного периода в городах.
Игорь Лузанов,
директор Алтайского филиала СГК:
— В Бийске поторопились с завершением отопительного сезона. Мы получили много жалоб и обращений. В экстренном порядке пришлось заново подключать детские сады и школы. Сегодня там тепло. Однако в дальнейшем просим власти обратить внимание на проблему своевременного начала и завершения отопительного сезона.
Губернатор Алтайского края Александр Карлин отметил, что в крупных городах края - Барнауле, Бийске, Рубцовске - системы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ежегодно становятся более оснащенными, надежными, повышается качество оказания соответствующих услуг населению.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Жители Барнаула отмечают улучшение качества теплоснабжения. Это подтверждается не просто какими-то моими суждениями, а социологией, и анализом обращений граждан. Мы считаем, что это происходит за счет вашей профессиональной ответственной работы. Конечно, внутренние процессы работы очень серьезны, мы это понимаем. Но результата мы достигаем все вместе, - отметил глава региона.
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