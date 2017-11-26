Власти Барнаула потратят на ледовый городок почти 3 млн рублей

До 25 декабря подрядчик должен будет установить металлические конструкции под ледовые башни, заготовить 550 куб. м льда, установить на площади ледяные горки с деревянным каркасом. Также проект предусматривает 15 снежных и ледяных фигур.

Заявки принимаются до 1 декабря, а торги пройдут 4 декабря.

Власти Барнаула решили не переносить елку с площади Сахарова на Мало-Тобольскую, как предлагали ранее.