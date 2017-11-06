Власти Крыма рассказали о раскрытии планов по дискредитации региона

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что на Украине обнаружили центр, который занимается подготовкой фейковых материалов и информационных вбросов для дискредитации Крыма. Планы по дискредитации полуострова своевременно вскрыли, сообщил он РИА Новости.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Киев и страны Запада в том, что они развязали против региона масштабную информационную войну, привлекая к подрывной работе в том числе крымчан, которые покинули полуостров. Одной из целей центра, по его мнению, была раскачка ситуации на полуострове в преддверии президентских выборов.
"Руководит всем этим центр, созданный под Киевом для дискредитации российских и крымских властей и вообще всех тех процессов, которые происходят в Крыму и РФ в целом", — сказал РИА Новости Полонский.
Вице-премьер подчеркнул, что центр курируют украинские и западные спецслужбы. По его словам, кампания по дискредитации Крыма уже видна на страницах различных интернет-изданий и в социальных сетях.
"Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы эту угрозу нейтрализовать. Все, кто задействованы в этой схеме, они все уже проявились, поэтому этих товарищей давно идентифицировали. Я думаю, что эта затея по дискредитации Крыма заранее обречена на неудачу. Наша задача была в том, чтобы все это вовремя вскрыть, и я думаю, что мы это сделали весьма успешно", — подчеркнул Полонский.
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