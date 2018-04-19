Внимание! Сезонная распродажа в хозмаркетах для садоводов

Кроме того, действует услуга бесплатного хранения теплиц до монтажа.

Собственная сервисная служба и услуги доставки.

Наши консультанты помогут сделать правильный выбор!

Новинка этой весны – реально прочная теплица АГРОНОМ №1

Адреса магазинов на сайте agronom22.ru.

Телефон для справок +7(3852) 60-30-30

*Предоставляется во всех магазинах сети Барнаула, Бийска и Рубцовска. Подробные условия спрашивайте у продавцов-консультантов. Акция продлится до 1 мая 2018 года.