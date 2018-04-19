Внимание! Сезонная распродажа в хозмаркетах для садоводов

Сегодня, 08:25.
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Садоводы! Приходите в магазины "Агроном" купить прочные теплицы от производителя. Скидка на все модели: теплиц, парников и сотового поликарбоната 10%.* Не упустите возможность сэкономить на покупке!

Иллюстрация: архив компании "Агроном".

Кроме того, действует услуга бесплатного хранения теплиц до монтажа.

Собственная сервисная служба и услуги доставки.

Наши консультанты помогут сделать правильный выбор!

Новинка этой весны – реально прочная теплица АГРОНОМ №1

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