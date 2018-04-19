Внимание! Сезонная распродажа в хозмаркетах для садоводов

Садоводы! Приходите в магазины "Агроном" купить прочные теплицы от производителя. Скидка на все модели: теплиц, парников и сотового поликарбоната 10%.* Не упустите возможность сэкономить на покупке!
Кроме того, действует услуга бесплатного хранения теплиц до монтажа.
Собственная сервисная служба и услуги доставки.
Наши консультанты помогут сделать правильный выбор!
Новинка этой весны – реально прочная теплица АГРОНОМ №1
Адреса магазинов на сайте agronom22.ru.
Телефон для справок +7(3852) 60-30-30
*Предоставляется во всех магазинах сети Барнаула, Бийска и Рубцовска. Подробные условия спрашивайте у продавцов-консультантов. Акция продлится до 1 мая 2018 года.
На правах рекламы
Смотрите также
- Сюжет: Новости компаний