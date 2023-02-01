1 февраля
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Внук кулаков, яркий политик и радикальный реформатор. Что известно о Борисе Ельцине

Борис Ельцин — первый всенародно избранный президент России. Первые годы его правления ознаменовались громкими событиями: августовский путч и распад Советского союза. Altapress.ru рассказывает, каким был первый российский президент и каким его запомнили.

Борис Ельцин беседует с народом
Борис Ельцин беседует с народом
Дмитрий Донской/МАММ/МДФ/russfoto
1
Внук кулаков и сын преступника

Борис Ельцин родился в селе Бутка Свердловской области 1 февраля 1931 года. Его отец, Николай Игнатьевич, был строителем, а мать, Клавдия Васильевна, — портнихой.

Оба деда Бориса, Василий Старыгин и Игнатий Ельцин, держали крупное крестьянское хозяйство, за что их раскулачили и сослали в Надеждинск (сейчас город Серов) Свердловской области.

В апреле 1934 года Николая Ельцина, его брата Андриана и еще четырех рабочих арестовали в Казани по обвинению в «систематической антисоветской агитации». Его осудили на три года и этапировали в Дмитлаг в Подмосковье. Он строил канал Москва-Волга.

Через два года отца Бориса освободили досрочно, и семья переехала в Пермскую область, где будущий президент провел детство.

Борис Ельцин с приятелем по Уральскому политехническому институту им. С. М. Кирова, начало 1950-х.
Борис Ельцин с приятелем по Уральскому политехническому институту им. С. М. Кирова, начало 1950-х.
my-fine.com
2
Как Ельцин потерял пальцы

У Бориса Ельцина не было двух пальцев на левой руке. Как он сам рассказывал, он потерял их в детстве в военные годы, когда из интереса пытался разобрать боевую гранату.

Тем не менее травма не мешала ему играть в волейбол в команде университета. Однако в армию его все же не взяли.

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3
Карьера в политике

Первые годы после окончания университета Борис Ельцин работал по распределению в региональных трестах. Он занимал самые разные должности: от каменщика и маляра до прораба и начальника строительного управления.

К концу 1960-х Ельцин уже стал заведующим отделом строительства Свердловского обкома КПСС, а в 1976 году — его первым секретарем. Популярность активного политика росла, и его пригласили в центральный аппарат партии.

В 1990 году Ельцина избрали председателем Верховного совета РСФСР. А 12 июня 1991 года его избрали первым президентом РСФСР.

Борис Ельцин в Барнауле.
Борис Ельцин в Барнауле.
altairegion22.ru.
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Годы на посту президента

Первые годы на посту президента Ельцина ознаменовались достаточно громкими событиями: августовский путч и распад СССР. Многие в последствии возлагали ответственность за развал Союза на Бориса Николаевича, хотя сам он утверждал, что это было неизбежно.

Из заслуг Ельцина отмечают, что он принял Конституцию в 1993 году и начал процесс демократизации. Провел экономические преобразования в стране и наладил хорошие отношения с США и Европой. А также фактически возродил профессию политика.

Тем не менее были в правлении Ельцина и темные времена. А именно Чеченские войны, галопирующая инфляция и прогрессирующая нищета.

5
Каким его видели другие политики

Преемник Ельцина, действующий президент РФ Владимир Путин, положительно относился к своему предшественнику. Он хвалил его за смелость брать ответственность за свои действия и судьбу страны.

На критику Ельцина Путин отвечал:

«Задним числом мы всегда все, как говорится, умны, а вот когда события накатываются как снежный ком, это совсем другая ситуация <…>. Конечно, страна должна помнить о таких людях. И я, разумеется, помню об этом и никогда не забуду».

Борис Ельцин передал Владимиру Путину президентский знак.
Борис Ельцин передал Владимиру Путину президентский знак.
kremlin.ru
6
Личность Ельцина

Мнение о личности Бориса Николаевича разнятся. Одни отмечают его харизму, эксцентричность и непредсказуемое поведение. Критики же называли Бориса Ельцина самодуром, властолюбцем и лжецом.

Также многие упоминали, что у него были слабые знания в области истории и культуры. Тем не менее Ельцин любил судить о разнообразных проблемах.

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