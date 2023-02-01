Внук кулаков, яркий политик и радикальный реформатор. Что известно о Борисе Ельцине

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Внук кулаков и сын преступника

Борис Ельцин родился в селе Бутка Свердловской области 1 февраля 1931 года. Его отец, Николай Игнатьевич, был строителем, а мать, Клавдия Васильевна, — портнихой.

Оба деда Бориса, Василий Старыгин и Игнатий Ельцин, держали крупное крестьянское хозяйство, за что их раскулачили и сослали в Надеждинск (сейчас город Серов) Свердловской области.

В апреле 1934 года Николая Ельцина, его брата Андриана и еще четырех рабочих арестовали в Казани по обвинению в «систематической антисоветской агитации». Его осудили на три года и этапировали в Дмитлаг в Подмосковье. Он строил канал Москва-Волга.

Через два года отца Бориса освободили досрочно, и семья переехала в Пермскую область, где будущий президент провел детство.