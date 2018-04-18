Во Внуково пчёлы атаковали пассажиров самолета, следующего в Симферополь

"Во время погрузки контейнер оказался поврежден и пчелы стали проникать в пассажирский отсек самолета "Боинг 737", готовившегося к вылету из "Внуково" в Симферополь. Было решено эвакуировать пассажиров", — сказал источник агентства.

Авиаперевозчик "Россия" предоставит для выполнения отмененного рейса резервный лайнер.