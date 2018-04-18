Во Внуково пчёлы атаковали пассажиров самолета, следующего в Симферополь

Контейнер с пчелами разгерметизировался при погрузке в грузовой отсек пассажирского лайнера во "Внуково", пассажиров эвакуировали из самолета, сообщает "Интерфакс".
"Во время погрузки контейнер оказался поврежден и пчелы стали проникать в пассажирский отсек самолета "Боинг 737", готовившегося к вылету из "Внуково" в Симферополь. Было решено эвакуировать пассажиров", — сказал источник агентства.
Авиаперевозчик "Россия" предоставит для выполнения отмененного рейса резервный лайнер.
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