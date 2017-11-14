Водитель трактора не заметил опору ЛЭП: без электричества остались три тысячи человек

После сообщения диспетчера филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний ПАО "Россети") - "Алтайэнерго" о нарушении энергоснабжения потребителей, запитанных от обесточенной линии электропередачи "Смоленская – Петропавловская", в течение часа все потребители были переведены на резервную схему энергоснабжения. Далее за дело взялись аварийно-восстановительные бригады Белокурихинских электрических сетей. Энергетикам предстояла нелегкая работа по замене пострадавшей опоры. Ситуация осложнялась очень плохими погодными условиями – в Алтайском крае в это время действовало штормовое предупреждение. В нескольких территориях бушевал ураганный ветер, дождь и мокрый снег. Персонал Алтайэнерго работал в особом режиме, который пришел на смену режиму повышенной готовности, введенному заблаговременно. Энергетики оперативно реагировали на все возникающие нештатные ситуации.

Дмитрий Красноперов,

начальник центра управления сетями Алтайэнерго:

Как оказалось, в такой напряженный момент дополнительную работу может создать еще и чья-то невнимательность и халатность. Из-за безответственных действий стороннего лица пришлось оперативно принимать решение о перераспределении сил и средств в зоне обслуживания Белокурихинских электрических сетей.

В работах по замене сбитой опоры и восстановлению обычной схемы энергоснабжения были задействованы шесть единиц техники и 11 человек. После чего линия электропередачи была введена в эксплуатацию в штатном режиме.



