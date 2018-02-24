19 волшебных снимков, от взгляда на которые вырабатывается адреналин

Прыгать с моста на тарзанке, карабкаться по вертикальной скале или мчаться на горных лыжах со скоростью 100 километров в час... Не каждый из нас на это подпишется. Но где-то в глубине души у всех наверняка сохранилась необъяснимая жажда адреналина. Глядя на нашу утреннюю подборку снимков, вы, может быть, вспомните об этом... И скажете себе: нет уж, нет уж, лучше я на все это посмотрю с экрана компьютера.

Им просто очень не хватает острых ощущений. Фото: my-fine.com. Им просто очень не хватает острых ощущений. Фото: my-fine.com. Им просто очень не хватает острых ощущений. Фото: my-fine.com. Им просто очень не хватает острых ощущений. Фото: my-fine.com. Им просто очень не хватает острых ощущений. Фото: my-fine.com. Им просто очень не хватает острых ощущений. Фото: my-fine.com. Им просто очень не хватает острых ощущений. Фото: my-fine.com. Им просто очень не хватает острых ощущений. Фото: my-fine.com. Им просто очень не хватает острых ощущений. Фото: my-fine.com. Им просто очень не хватает острых ощущений. Фото: my-fine.com. Им просто очень не хватает острых ощущений. Фото: my-fine.com. Им просто очень не хватает острых ощущений. Фото: my-fine.com. Им просто очень не хватает острых ощущений. Фото: my-fine.com. Им просто очень не хватает острых ощущений. Фото: my-fine.com. Им просто очень не хватает острых ощущений. Фото: my-fine.com. Им просто очень не хватает острых ощущений. Фото: my-fine.com. Им просто очень не хватает острых ощущений. Фото: my-fine.com. Им просто очень не хватает острых ощущений. Фото: my-fine.com. Источник