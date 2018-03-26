"Восходящий царь". Эксперт прокомментировал появление обложки Time с Путиным в короне

Американский журнал Time поместил на обложку Владимира Путина в царской короне. Номер будет опубликован 2 апреля, но демоверсия обложки размещена на сайте издания. На ней российский лидер изображен с короной на голове, заголовок — "Восходящий царь".
В номере будут две статьи на российскую тематику, пишет bfm.ru.
TIME - Putin pic.twitter.com/pYzwxNA5gm— Vitaly Nurk (@NurkVitaly) 25 марта 2018 г.
По мнению эксперта Кирилла Коктыша, обложка отображает то видение России, которое Time пытается культивировать: "Интерпретация на грани этически приемлемого. Намек в общем-то прямой, бесхитростный и стилистически лобовой".
Кирилл Коктыш,
доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России:
— С другой стороны, он отображает то видение, то восприятие России, которое тот же журнал Time пытается культивировать, и которое соответствует сегодня мейнстриму демократических СМИ Соединенных Штатов, где Россия — это всегда плохо, Россия — это всегда непонятный парадокс, Россия является причиной всего, что может происходить в этом мире. До поры до времени такая трактовка оказывается удобной.
Между тем обложку с Путиным увидят все страны распространения Time, кроме США. Помимо американской у издания еще три версии: для Европы, Ближнего Востока и Африки.
В США журнал выйдет с надписью "Довольно". Главной темой номера станут юные американцы, которые собираются решать проблему стрельбы в школах, пока взрослые не могут ничего с этим сделать.
В октябре 2017 года британский журнал The Economist поместил на обложку своего нового номера коллаж с президентом России Владимиром Путиным в образе царя.
As the world marks the centenary of the October revolution, Russia is once again under the rule of a tsar. Our cover this week pic.twitter.com/K5wFjKPpt1— The Economist (@TheEconomist) 26 октября 2017 г.
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