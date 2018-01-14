Воскресная милота. Животные спят где хотят и как хотят

Воскресное утро — отличный повод чуть дольше поспать или просто поваляться под уютным одеялом. Посмотрите, как это делают различные животные. Им, кстати, совсем не нужно специального спального места. И время для сна всегда подходящее.

Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Спящие животные. Фото: pitomci.temadnya.com. Источник.