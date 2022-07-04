Возьмите сметану и… заправьте салат. Чем спасаться, если вы обгорели на солнце

В Алтайском крае снова обещают жару в 32 градуса. Что делать, если солнечные лучи вас не пожалели — в нашем материале.

Как предотвратить ожог

Не выходите на солнце с 12:00 до 16:00. В это время солнечные лучи имеют самое интенсивное ультрафиолетовое излучение. Используйте SPF-средства.

Симптомы солнечного ожога

кожа стала горячей;

появилось покраснение , при нажатии пальцем на коже остается белый след;

при нажатии пальцем на коже остается белый след; прикосновения неприятны и болезненны;

ощущение , что тело «горит»;

что тело «горит»; волдыри.

Как только вы заметили у себя такие признаки, уходите в помещение или в тень. Обожженное место нужно накрыть прохладным полотенцем или принять прохладный душ. Если появилось воспаление, выпейте обезболивающие.

Море. Пляж СС0

Важно При ожогах более 10% поверхности кожи вне зависимости от степени необходимо показаться врачу. Площадь поверхности кожи взрослого человека можно примерно рассчитать по правилу «ладоней»: 1 ладонь — 1% площади.

Что категорически запрещено делать после солнечного ожога

Нельзя мазать обожженную кожу кефиром, растительным маслом, сметаной, вазелином, глицерином. В общем, всем, что содержит жир. Это только мешает лишнему теплу покинуть ткани. Ожог станет еще глубже, может развиться инфекция.

Сметана — главный враг. По словам врача-дерматолога Петра Меренкова, кислота молочных продуктов поражает воспаленную кожу.

Еще нельзя использовать спиртосодержащие средства. Они сушат кожу, нанося ей дополнительные травмы. Кроме того, обгоревший участок на теле нельзя мыть мылом и мазать слишком жирными кремами.

Сметана. CC0

Чем тогда мазаться

За средствами от ожогов нужно идти только в аптеку. Снять боль помогут нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), уменьшить жжение и зуд — антигистаминные препараты. Кроме того, НПВС препятствуют образованию токсичных веществ, из-за которых кожа краснеет и опухает. Из средств, которые получили хорошие отзывы от покупателей: мази пантенол, бепантен, лосьоны с алоэ.