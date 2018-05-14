Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая

9 мая на площади Сахарова работала площадка "Вперед к Победе!", где ребятишки до 14 лет прошли курс молодого бойца и набрались сил на настоящей полевой кухне.
В честь Дня Великой Победы фонд спортивного и военно-патриотического воспитания "Лидер" провел квест для детей до 14 лет. Каждый участник пробовал себя в умении внимательно проходить полосу препятствий с прыжками и кувырками, метко стрелять в тире и метать "гранату". Тройка самых сильных, ловких и умелых получила сертификаты на занятия в клуб "Лидер" и подарки от парка развлечений "Солнечный ветер". Также "Лидер" не оставил без внимания самого маленького участника полосы препятствий и тех, кто был близок к победе.
Все участники и болельщики могли восстановить силы вкусной кашей "Алтайская сказка" от компании "Роса" из настоящей военно-полевой кухни.
Также на площадке прошли показательные выступления от спортсменов клуба "Лидер" по армейскому рукопашному бою, смешанным единоборствам (ММА) и боевому самбо. Кроме того, гости праздника могли поучаствовать в тематических конкурсах с призами от компании "Ростелеком", а для самых маленьких аниматоры провели активные игры.
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