Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Вперед к Победе: молодые бойцы прошли квест в честь 9 Мая. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

В честь Дня Великой Победы фонд спортивного и военно-патриотического воспитания "Лидер" провел квест для детей до 14 лет. Каждый участник пробовал себя в умении внимательно проходить полосу препятствий с прыжками и кувырками, метко стрелять в тире и метать "гранату". Тройка самых сильных, ловких и умелых получила сертификаты на занятия в клуб "Лидер" и подарки от парка развлечений "Солнечный ветер". Также "Лидер" не оставил без внимания самого маленького участника полосы препятствий и тех, кто был близок к победе.

Все участники и болельщики могли восстановить силы вкусной кашей "Алтайская сказка" от компании "Роса" из настоящей военно-полевой кухни.

Также на площадке прошли показательные выступления от спортсменов клуба "Лидер" по армейскому рукопашному бою, смешанным единоборствам (ММА) и боевому самбо. Кроме того, гости праздника могли поучаствовать в тематических конкурсах с призами от компании "Ростелеком", а для самых маленьких аниматоры провели активные игры.

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