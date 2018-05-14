Впервые! Компания АГРОНОМ проводит нереальный тест на прочность теплицы

В этот же день все желающие могут принять участие в состязании по подтягиваниям и выиграть призы абсолютно бесплатно! Начало в 12.00. Будут разыграны фирменные футболки, денежные сертификаты, а главной наградой станет ЧУДОТЕПЛИЦА стоимостью 7900 рублей.

Ждём всех 16 мая в 12.00 на выставке АлтайСтрой, перед Дворцом зрелищ и спорта им. Г.С. Титова (ориентируйтесь на выставку теплиц).

Организатор: ИП Яковлев А. В. ОГРНИП 304222413900049. Срок проведения конкурса - 16 мая 2018 года в 12.00. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения по телефону: 8(3852) 60-30-30