Впервые ЦБ опубликовал статистику по сомнительным банковским операциям

Планируется, что подобная информация будет обновляться регулярно.

Кроме того, регулятор намерен регулярно проводить встречи с менеджерами, отвечающими в банках за финансовый мониторинг. На встречах ЦБ будет информировать их "о новых схемах сомнительных операций и поведенческих моделях их клиентов, а также предоставлять рекомендации по противодействию сомнительным операциям".

Согласно опубликованному отчету ЦБ, более 323 млрд рублей в прошлом году было незаконно обналичено клиентами банков, более 95 млрд рублей — незаконно выведено за рубеж, пишет polit.ru. В документе представлена структура сомнительных операций в банковском секторе в 2017 году.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что политика по оздоровлению банковского сектора РФ будет продолжаться еще 2-3 года.