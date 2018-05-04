Впервые ЦБ опубликовал статистику по сомнительным банковским операциям

Банк России впервые опубликовал статистику по сомнительным операциям, проведенным российскими кредитными организациями в 2017 году.
Планируется, что подобная информация будет обновляться регулярно.
Кроме того, регулятор намерен регулярно проводить встречи с менеджерами, отвечающими в банках за финансовый мониторинг. На встречах ЦБ будет информировать их "о новых схемах сомнительных операций и поведенческих моделях их клиентов, а также предоставлять рекомендации по противодействию сомнительным операциям".
Согласно опубликованному отчету ЦБ, более 323 млрд рублей в прошлом году было незаконно обналичено клиентами банков, более 95 млрд рублей — незаконно выведено за рубеж, пишет polit.ru. В документе представлена структура сомнительных операций в банковском секторе в 2017 году.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что политика по оздоровлению банковского сектора РФ будет продолжаться еще 2-3 года.
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