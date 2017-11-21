Впервые в Барнауле! Серия автоквестов пройдет по ночному городу

Сегодня, 09:49.
Потребитель

Призы:

  • 4 билета в фан-зону.
  • Автограф.
  • Фото с кумиром.

Что тебя ждет:

  • Загадки, трудности, испытания.
  • Искренние эмоции и адреналин.
  • Кайф от победы (ты же собираешься выиграть?)

Что нужно для участия:

  • Собрать команду из 4х человек.
  • Состоять в группе vk.com/nightq22
  • Сделать репост этой записи.
  • Ждать результатов розыгрыша.
  • Выиграть и запомнить эту ночь на всю жизнь.

23 ноября по итогам розыгрыша 9 команд станут участниками с помощью генератора случайных чисел 10-я команда определится наибольшим количеством репостов этой записи на своей стене. Автоквест состоится 25 ноября 2017 года.

Если остались вопросы, пиши:

Автоквест.
Автоквест.

Организатор розыгрыша: ИП Червяков Д.В., ОГРНИП 317222500026349. Срок проведения розыгрыша 21.11.17-23.11.17. Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.

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