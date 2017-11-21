Впервые в Барнауле! Серия автоквестов пройдет по ночному городу

Что тебя ждет:

Загадки, трудности, испытания.

Искренние эмоции и адреналин.

Кайф от победы (ты же собираешься выиграть?)

Что нужно для участия:

Собрать команду из 4х человек.

Состоять в группе vk.com/nightq22

Сделать репост этой записи.

Ждать результатов розыгрыша.

Выиграть и запомнить эту ночь на всю жизнь.

23 ноября по итогам розыгрыша 9 команд станут участниками с помощью генератора случайных чисел 10-я команда определится наибольшим количеством репостов этой записи на своей стене. Автоквест состоится 25 ноября 2017 года.

Если остались вопросы, пиши:

Организатор розыгрыша: ИП Червяков Д.В., ОГРНИП 317222500026349. Срок проведения розыгрыша 21.11.17-23.11.17. Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.