Впервые в Барнауле! Серия автоквестов пройдет по ночному городу

Призы:
- 4 билета в фан-зону.
- Автограф.
- Фото с кумиром.
Что тебя ждет:
- Загадки, трудности, испытания.
- Искренние эмоции и адреналин.
- Кайф от победы (ты же собираешься выиграть?)
Что нужно для участия:
- Собрать команду из 4х человек.
- Состоять в группе vk.com/nightq22
- Сделать репост этой записи.
- Ждать результатов розыгрыша.
- Выиграть и запомнить эту ночь на всю жизнь.
23 ноября по итогам розыгрыша 9 команд станут участниками с помощью генератора случайных чисел 10-я команда определится наибольшим количеством репостов этой записи на своей стене. Автоквест состоится 25 ноября 2017 года.
Если остались вопросы, пиши:
Организатор розыгрыша: ИП Червяков Д.В., ОГРНИП 317222500026349. Срок проведения розыгрыша 21.11.17-23.11.17. Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.
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