Время – деньги или Как современные технологии могут помочь повысить эффективность бизнеса

Алексей Усатов.

Каждый руководитель, собственник бизнеса заинтересован в повышении эффективности работы. На какие моменты стоит обратить внимание?

Эффективность бизнеса – это соотношение результата деятельности предприятия (объема продаж) и затраченных ресурсов: труд сотрудников, инвестиции, сырье, время. Сегодня, в условиях растущей информатизации, для компаний, заинтересованных в повышении эффективности, необходимы механизмы фильтрации и анализа интернет-трафика. Нецелевая интернет-активность стала большой проблемой во многих компаниях. Долгое время о блокировке контента, мало кто из руководителей задумывался. А между тем, согласно статистике "Яндекс. Метрика", 42% посещаемых сайтов в течение рабочего дня – непрофильные, 22% – спорные и только 36% ресурсов могут быть расценены как полезные и имеющие отношение к работе. Сотрудники тратят существенную часть рабочего времени на общение в социальных сетях и прочие развлечения. Подобное нецелевое использование времени влияет на продуктивность и эффективность работы. А работодатель оплачивает это напрасно потраченное время.

Если посчитать, что сотрудник всего 30 минут в день (15 мин до обеда и 15 мин после) посещает нежелательные сайты, например соц. сети, то на выходе мы увидим внушительные цифры. При 22 рабочих днях в месяц – 11 часов сотрудник не работает (30 мин*22 дня/60 мин в часе). При зарплате в 30000 руб. стоимость рабочего дня составит 1700 (30000 месячный оклад+30% налогов/22дня). А если сотрудников 10 чел., то ежемесячная сумма составит 17000 руб.

Есть ли решение такой задачи?

Есть действенный инструмент — система контентной фильтрации. При правильном использовании такая система поможет существенно оптимизировать расход рабочего времени, ограничивая доступ к "пожирателям" трафика и времени. Причем блокировка возможна, даже если доступ к подобному контенту осуществляется через обходы блокировок (анонимайзеры и прокси).

И если раньше необходимо было приобретать дорогое серверное оборудование и программное обеспечение, то сейчас все доступно в виде облачного сервиса. Этим летом "Дом.ru Бизнес" совместно с ведущим российским разработчиком SkyDNS завершил внедрение новой системы контентной фильтрации, которая позволяет корпоративным клиентам эффективно использовать интернет-ресурсы. С помощью расширенного сервиса – более 50 категорий – клиенты могут самостоятельно настраивать ограничение доступа к любым нежелательным веб-порталам с рабочих компьютеров без установки дополнительного ПО, приобретения специального оборудования и привлечения квалифицированных специалистов.

Удобный, интуитивно понятный интерфейс обеспечивает онлайн-контроль сотрудников из любой точки мира. Чтобы заблокировать вредные, опасные и нежелательные сайты, достаточно в Личном кабинете на сайте "Дом.ru Бизнес", выбрать те, что должны быть недоступны.

Что дает система контентной фильтрации?

Облачный корпоративный интернет-фильтр сочетает в себе высокое качество фильтрации, легкость управления, обеспечивает защиту от сайтов с вредоносным программным обеспечением, блокирует ресурсы, распространяющие вирусы и другой потенциально опасный контент, который может нанести вред корпоративной сети и информации. Сервис блокирует большую часть баннерной, контекстной, видеорекламы и "всплывающих окон".

Исключения из правил фильтрации создаются с помощью индивидуальных черных и белых списков. Домены, занесенные в белый список, будут доступны вне зависимости от правил фильтрации. Домены из черного списка блокируются в любом случае. Таким образом, работодатели сами решают, какой контент должен быть доступен их сотрудникам в течение рабочего дня и в какое время.

Гибкие настройки позволяют задать различные правила фильтрации для разных групп или отдельных пользователей. Точечное применение правил не препятствуют полноценной работе в интернете пользователям, которым это разрешено.

Стоит отметить, что решение призвано выполнить требования законодательства по защите пользователей от нежелательной информации, такой как экстремистские сайты и прочих ресурсов, подлежащих ограничению. Это особенно актуально для учебных заведений и гос. учреждений.

Сколько стоит?

В зависимости от количества компьютеров "Дом.ru Бизнес" предоставляет на выбор два тарифных плана для бизнеса и специальный тариф для образовательных учреждений. Абонентская плата – от 450 рублей в месяц. Оцените все возможности сервиса уже сейчас, воспользуйтесь выгодным предложением перехода на контентую фильтрацию – 1 рубль до конца календарного месяца. Подробная информация о тарифах на сайте компании.

"Дом.ru Бизнес" предлагает комплексное современное облачное решение, которое помогает оптимизировать рабочее время сотрудников и общие затраты организации, за счет повышения КПД и сокращения потребления нецелевого трафика с тяжелым контентом. Используйте максимально свои возможности, приведённые советы, пробуйте новые пути оптимизации и повышения эффективности.

Информация о ценах действительна на момент публикации