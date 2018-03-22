Все, что нужно знать о продажах в интернете, расскажут на бесплатном семинаре в Барнауле.

Перевод бизнеса в онлайн — жизненно необходимый шаг для любой компании. 5 апреля 2018 года в Барнауле пройдет бесплатный семинар "Формула сайта: Все, что нужно знать о продажах в интернете". Слушатели семинара получат теоретические и практические основы для открытия, управления и продвижения интернет-магазина от российских экспертов IT-отрасли.

Яндекс, 1С-Битрикс, МойСклад, Координационный центр национального домена сети интернет, Митра, Миранит расскажут, как сделать первый шаг в онлайн-бизнесе или исправить уже совершенные ошибки.

Слушатели семинара узнают:

как оценить реальные затраты и риски при разработке интернет-магазина;

где рекламироваться, чтобы клиенты шли толпами;

как подключить онлайн-кассу и соответствовать 54-ФЗ;

как получать клиентов из социальных сетей;

что сделать, чтобы продавать 24/7 с любых мобильных устройств;

как узнать все тайные желания клиентов с помощью CRM;

какие интернет-технологии необходимы современной компании, чтобы обогнать конкурентов.

Дата и время: 5 апреля 2018 года в 10:00

Место проведения: ТРЦ "Пионер", пр. Ленина, 102В, кинозал №2 (4-й этаж)

Подробная информация о мероприятии

"Наверняка читатели думают, что на семинаре будет одна реклама и навязчивая продажа", — переживают организаторы. Но на самом деле в семинаре участвуют спикеры известных IT-компаний России, которые в продаже своих услуг уже не нуждаются. Эксперты не учат жить и не требуют вложить деньги в воздух — они делятся только реальным практическим опытом. Как распорядиться полученными знаниями и инструментами, слушатели решают сами.

Этот семинар для тех, кто хочет:

– перевести свой бизнес в онлайн, а не использовать старые "дедовские" методы ведения бизнеса в офлайне;

– превратить интернет-магазин из обузы в источник прибыли;

– поставить шах и мат своим конкурентам;

– получить 12 новых инструментов для развития онлайн-бизнеса, о которых еще мало кто знает.

Практические примеры использования современных интернет-технологий и истории успеха помогут слушателям сэкономить время и деньги на самостоятельное изучение темы и предотвратят возможные ошибки. Всего за несколько часов бесплатно можно получить те знания, за которые обычно платят немалые деньги и ждут годами.

Для бесплатного участия необходима регистрация.

Дополнительную информацию о семинаре вы можете получить в компании "Митра" по телефону +7 (3852) 57-25-25 или по e-mail info@mitra.ru