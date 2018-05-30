Все на отдых! Сезон отпусков в Авиафлот открыт

Какие страны пользуются популярностью в этом году, как купить бюджетный тур или где лучше отдохнуть с детьми? На все вопросы ответят сотрудники группы компаний "Авиафлот", а также подготовят вам индивидуальную подборку вариантов на ваш отдых.
Для тех, кто давно откладывает свой отпуск из за недостающей суммы, в компании "Авиафлот" возможно оформить тур или билет в кредит с минимальной переплатой.
Например:
Сочи Отель "Бархатный сезон" на 7 дней.
Стоимость 20506 руб./чел. при двухместном размещении, без питания
Первоначальный взнос - 0%
Ежемесячный платеж - 1980 руб./мес. на 12 месяцев*.
Переплата – 3 282 руб. за 12 месяцев
И Вы еще думаете? Торопитесь сделать свой выбор из большого количества доступных предложений от компании "Авиафлот" прямо сейчас:
- Тур в Сочи, вылет из Новосибирска 15.06. на 3 ночи/4 дня. Стоимость при 2-местном размещении 17 660 руб./чел. гостиница "ПРИЮТ ПАНДЫ" (Красная Поляна). В стоимость входит: перелет Новосибирск-Адлер-Новосибирск, доставка аэропорт-отель-аэропорт, проживание, мед. страховка
- Выходные в Горном Алтае с комфортом на берегу озера АЯ. Заезд с пт. по вс. Парк-отель АЯ с завтраками. Стандартный номер в коттедже, стоимость при 2-местном размещении на 3 дня 3500 руб./чел. В стоимость входит пользование Комплексом бассейнов Алтайская Ривьера.
- Тур в Турцию. Вылет из Новосибирска 06.07 на 7 ночей. Отель Asel Resort 4*Кемер-Белдиби-Гойнюк Питание все включено. Стоимость 30 770 руб./чел. при двухместном размещении.
- Тур на Кипр, вылет из Новосибирска 07.06.2018 на 6 ночей. Стоимость: 35 721 руб./ чел. при двухместном размещении. Отель AGAPINOR 3* , Пафос. В стоимость тура входит: авиаперелет, проживание в выбранном отеле, питание завтрак, трансфер: аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка, провиза.
- Тур в Прагу, вылет из Новосибирска 06.07. на 7 ночей. Отель FOX 3* . Стоимость 33 072 руб. / чел. при двухместном размещении.
В стоимость входит:
- Авиаперелет Новосибирск — Прага — Новосибирск (а/к S7, тариф Эконом Базовый).*
- Проживание в отеле с завтраком.
- Медицинская страховка с покрытием 50 000 евро.
Дополнительно оплачивается:
- Внимание! в данный тур не входит трансфер, он оплачивается дополнительно 15 евро за человека в одну сторону нетто.
- Виза 80 евро — взрослые, дети до 6 лет - бесплатно.
- Доплата за перелет детей до 2-х лет 30 евро.
- Страховка от невыезда.
- Дополнительно можно заказать групповые экскурсии.
- Городской сбор, примерно 0,5 eвро на человека в день.
Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании "Авиафлот" 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто позвонив по номеру (3852)22-66-66. А также на сайте компании "Авиафлот" есть удобная система поиска путевок, которая помогает оперативно получить варианты туров, исходя из запросов клиента.
Доверьте организацию своей поездки проверенной и надежной туристической компании "Авиафлот" и вы станете нашим постоянным клиентом!
Справка
Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.
По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России.
Сайт компании: www.aviaflot.ru
*Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 ООО "ХКФ Банк". Информацию об условиях получения кредита, необходимых документах и процентных ставках можно узнать в офисах продаж. "Авиафлот"