Все на отдых! Сезон отпусков в Авиафлот открыт

Сезон отпусков в Авиафлот открыт! Иллюстрация: архив группы компаний "Авиафлот". Сочи. Фото: архив группы компаний "Авиафлот". Сочи. Фото: архив группы компаний "Авиафлот". Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info. Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info. Турция. Фото: архив группы компаний "Авиафлот". Турция. Фото: архив группы компаний "Авиафлот". Турция. Фото: архив группы компаний "Авиафлот". Турция. Фото: архив группы компаний "Авиафлот". Турция. Фото: Компания "Авиафлот". Анталья. Турция. Отдых. Фото: СС0. Анталья. Турция. Отдых. Фото: СС0. Мармарис. Турция. Фото: СС0. Кипр. Фото: СС0. Прага. Фото: СС0. Прага. Фото: СС0.

Для тех, кто давно откладывает свой отпуск из за недостающей суммы, в компании "Авиафлот" возможно оформить тур или билет в кредит с минимальной переплатой.

Например: Сочи Отель "Бархатный сезон" на 7 дней.

Стоимость 20506 руб./чел. при двухместном размещении, без питания

Первоначальный взнос - 0%

Ежемесячный платеж - 1980 руб./мес. на 12 месяцев*. Переплата – 3 282 руб. за 12 месяцев

И Вы еще думаете? Торопитесь сделать свой выбор из большого количества доступных предложений от компании "Авиафлот" прямо сейчас:

Тур в Сочи, вылет из Новосибирска 15.06. на 3 ночи/4 дня. Стоимость при 2-местном размещении 17 660 руб./чел. гостиница "ПРИЮТ ПАНДЫ" (Красная Поляна). В стоимость входит: перелет Новосибирск-Адлер-Новосибирск, доставка аэропорт-отель-аэропорт, проживание, мед. страховка Выходные в Горном Алтае с комфортом на берегу озера АЯ. Заезд с пт. по вс. Парк-отель АЯ с завтраками. Стандартный номер в коттедже, стоимость при 2-местном размещении на 3 дня 3500 руб./чел. В стоимость входит пользование Комплексом бассейнов Алтайская Ривьера. Тур в Турцию. Вылет из Новосибирска 06.07 на 7 ночей. Отель Asel Resort 4*Кемер-Белдиби-Гойнюк Питание все включено. Стоимость 30 770 руб./чел. при двухместном размещении. Тур на Кипр, вылет из Новосибирска 07.06.2018 на 6 ночей. Стоимость: 35 721 руб./ чел. при двухместном размещении. Отель AGAPINOR 3* , Пафос. В стоимость тура входит: авиаперелет, проживание в выбранном отеле, питание завтрак, трансфер: аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка, провиза. Тур в Прагу, вылет из Новосибирска 06.07. на 7 ночей. Отель FOX 3* . Стоимость 33 072 руб. / чел. при двухместном размещении.

В стоимость входит:

Авиаперелет Новосибирск — Прага — Новосибирск (а/к S7, тариф Эконом Базовый).*

Проживание в отеле с завтраком.

Медицинская страховка с покрытием 50 000 евро.

Дополнительно оплачивается:

Внимание! в данный тур не входит трансфер, он оплачивается дополнительно 15 евро за человека в одну сторону нетто.

в данный тур не входит трансфер, он оплачивается дополнительно 15 евро за человека в одну сторону нетто. Виза 80 евро — взрослые, дети до 6 лет - бесплатно.

Доплата за перелет детей до 2-х лет 30 евро.

Страховка от невыезда.

Дополнительно можно заказать групповые экскурсии.

Городской сбор, примерно 0,5 eвро на человека в день.

Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании "Авиафлот" 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто позвонив по номеру (3852)22-66-66. А также на сайте компании "Авиафлот" есть удобная система поиска путевок, которая помогает оперативно получить варианты туров, исходя из запросов клиента.

Доверьте организацию своей поездки проверенной и надежной туристической компании "Авиафлот" и вы станете нашим постоянным клиентом!

Справка

Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России.

Сайт компании: www.aviaflot.ru

*Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 ООО "ХКФ Банк". Информацию об условиях получения кредита, необходимых документах и процентных ставках можно узнать в офисах продаж. "Авиафлот"