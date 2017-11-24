Всего неделя осталась у жителей края на то, чтобы заплатить имущественные налоги

В настоящее время плательщики имущественных налогов погасили 53% своих налоговых обязательств, или почти 1.9 млрд руб. Активнее всего налоги оплачивают владельцы автотранспорта – они перечислили в бюджет 58% от суммы транспортного налога, или 988 млн руб. Земельного налога в казну перечислено 434 млн руб., или 52% от начисленного. Налога на имущество – 445 млн руб., или 45%.



Уже со второго декабря на неоплаченные суммы начнет начисляться пеня в размере 1\300 ставки ЦБ РФ, а через месяц расчет будет идти уже исходя из 1/150 ставки. Впоследствии к должникам начнут применять меры принудительного взыскания: обращение в суд, списание суммы долга с банковского счета, удержание из заработной платы и арест имущества.



Судебный приказ, на основании которого производится взыскание задолженности, выносится судьей единолично без судебного разбирательства и вызова сторон, а после передачи взыскания в службу судебных приставов, должнику придется оплатить не только налоги и пени, но и исполнительный сбор.



В УФНС России по Алтайскому краю призывает граждан не откладывать оплату на последний день. Если налогоплательщик до сих пор не получил налоговое уведомление и квитанцию на уплату, ему необходимо обратиться в налоговый орган. Пользователям "Личного кабинета налогоплательщика для физическим лиц" документы направлены в электронном виде, посмотреть начисления, распечатать уведомление или оплатить налоги онлайн, они могут прямо в сервисе.



Если в уведомлении содержится недостоверная информация, об этом нужно сообщить в налоговый орган. Сделать это можно, заполнив форму обратной связи, направленную вместе с платежными документами, сформировав обращение в Личном кабинете налогоплательщика, а также обратившись в налоговый орган лично или по телефону контакт-центра: 8-800-222-2222 (звонок бесплатный).