Всероссийская конференция, посвященная вопросам развития образования одаренных детей, состоится в Барнауле

Тема конференции – "Актуальные вопросы и современные практики естественнонаучного и инженерно-технического образования одаренных школьников". Ее участники обсудят выявление и развитие детской одаренности, практико-ориентированные аспекты работы с одаренными детьми, разработку и реализацию образовательных программ по углубленному изучению естественнонаучных дисциплин в системе дополнительного образования. В экономике знаний это становится особенно актуальным, ведь одаренность является сочетанием способностей человека, которые не обеспечивают успех, но дают возможность для его достижения. Помочь школьнику открыть в себе таланты и осознать свой потенциал, научить правильно их использовать и развивать - задача взрослых, находящихся рядом и сопровождающих ребенка на пути взросления.

Как это делать профессионально и эффективно, с учетом биологии и психофизиологии одаренности, используя современные практики отечественного и зарубежного естественнонаучного и инженерно-технического образования, расскажут участникам конференции признанные эксперты. Среди них исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник, академик РАН, Президент химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Валерий Лунин, д.б.н., профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин, генеральный директор Центра креативных технологий "Идеальные решения", консультант-эксперт по ТРИЗ Виктор Тимохов и другие.

Александр Чередник,

исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко:

— Проводимая конференция уникальна для российского образования. На ней соберутся как специалисты-практики, работающие с одаренными детьми в образовательных центрах Фонда Андрея Мельниченко, так и исследователи, представляющие известные научные школы. Обмен идеями и опытом, координация усилий в вопросах разработки и реализации специальных образовательных программ, обсуждение проблем и перспектив в этой области – задачи, которые мы ставим перед собой в рамках этого масштабного всероссийского проекта.

Справка

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.

В 2017-2018 гг. в рамках ключевой для Фонда "Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК" были открыты 8 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них около 1500 школьников 5-11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.

Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для учащихся бесплатны.

Подробнее о деятельности Фонда: aimfond.ru