Вслед за выпуском облигаций "МегаФон" использовал блокчейн в платежной операции

Платежная операция осуществлена между "МегаФоном" и "МегаЛабсом" на сумму 1 млн рублей в рамках существующего договора возобновляемого займа. Электронный оборот информации о платеже проводился по децентрализованной компьютерной сети, состоящей из узлов, взаимодействующих по протоколу технологии Hyperledger Fabric с применением платформы IBM Blockchain. Необходимые для этого узлы сети находились на ИТ-инфраструктуре банков.

Каждый участник операции в веб-сервисном приложении мог отслеживать статус проведения платежа в режиме онлайн, а также имел доступ ко всей истории платежной операции на блокчейн. Вход в систему осуществлялся через обычный интернет-канал.

*Endorser-узел – компьютерный сервер, подтверждающий транзакцию. Участие трех узлов подтверждает использование технологии блокчейн как механизма, который позволяет достичь целостности и неизменности транзакции.

Геворк Вермишян,

финансовый директор компании "МегаФон":

Мы продолжаем внедрять новые технологии в традиционные процессы, потому что видим в этом потенциал для повышения эффективности бизнеса. "МегаФон" поддержал инициативу по тестированию платежа с использованием блокчейна. Платежная операция подчеркивает стремление компании подтвердить лидерство в развитии цифровой экономики в России.

Стелла Кудачкина,

управляющий директор Sberbank CIB:

Техническое решение блокчейна, предложенное Сбербанком, впервые в истории российской банковской практики позволило осуществить пилотную платёжную транзакцию на технологии IBM Blockchain. Ценность применения данной технологии при проведении расчётов - это, прежде всего, высокая скорость исполнения перевода между участниками: отражение операции на счёте получателя после его отправки происходит практически в режиме реального времени, в отличие от традиционной системы переводов.

Денис Додон,

директор Центра поиска и разработки инноваций Альфа-Банка:

Реализация корпоративных расчетов на межбанковском уровне с использованием технологии распределенных реестров открывает новые возможности всему рынку. Технология блокчейн способна предельно изменить рынок безналичных расчетов, ускорить прохождение платежей, снизить транзакционные издержки всех участников и оптимизировать ликвидность в межбанковских расчетах. Мы и дальше будем смотреть на развитие технологии распределенных реестров как инструмента, решающего бизнес-задачи клиентов и открывающего новые бизнес - возможности.

Справка

ПАО МегаФон - ведущий российский оператор цифровых . "МегаФон" работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка в России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. "МегаФон" - признанный лидер в предоставлении услуг мобильной передачи данных, первым в России ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G и первым в мире запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE-Advanced (4G). В феврале 2017 года "МегаФон" приобрел 15,2% доли в капитале Mail.Ru, ведущей компании на рынке русскоязычного интернета (что составляет 63,8% голосующих акций). Акции "МегаФона" торгуются на Московской бирже, а также на Лондонской фондовой бирже с символом MFON. Акции Mail.Ru Group торгуются на Лондонской фондовой бирже с символом MAIL. Дополнительная информация о "МегаФоне" и представляемых продуктах и услугах размещена на сайте www.megafon.ru. Информация о продуктах и услугах Mail.Ru Group представлена на сайте www.mail.ru

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк", куда входят ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.