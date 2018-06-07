Встречайте лето с футболом и "Дом.ru Бизнес".

Цифровое ТВ открывает для болельщиков множество телеканалов, транслирующих зрелищные матчи, которые будут востребованы и после чемпионата мира по футболу. За месяц проведения ЧМ состоится более 60 матчей, 32 сильнейшие футбольные сборные сразятся за звание чемпиона планеты. Болельщики российской сборной будут прикованы к экранам: 14 июня – игра с командой Саудовской Аравии, 19 июня наша сборная сразится с Египтом, 25 июня состоится игра с командой Уругвая. Далее следуют игры в 1/8, 1/4, 1/2 финала, матч за третье место и финал.

"Дом.ru Бизнес" приглашает присоединиться к команде болельщиков и следить за выступлениями сборной России. Все, что касается самого ожидаемого спортивного события года – прямые трансляции, обзоры матчей, предматчевые репортажи, интервью с футболистами и тренерами и многое другое – доступно пользователям цифрового телевидения "Дом.ru Бизнес" в эфире нескольких телеканалов, в том числе в современном формате HD. Дополнительно можно подключить еще 4 спортивных пакета и смотреть прямые трансляции, тематические передачи, посвященные различным видам спорта: баскетбол, теннис, волейбол, хоккей, бокс, зимние виды спорта и многое другое.

Для дополнительного комфорта гостей "Дом.ru Бизнес" готов организовать публичные Wi-Fi-зоны. Точки доступа Wi-Fi операторского уровня обеспечивают покрытие помещения любой площади и одновременный доступ в интернет без потери качества для большого количества устройств. По данным "Дом.ru Бизнес", полученным в т.ч. в период проведения Кубка Конфедераций 2017 (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань), наличие Wi-Fi в заведении позволяет увеличить поток посетителей на 15%, коэффициент их возвращаемости – на 60%, а средний чек заведения при наличии Wi-Fi возрастает, в среднем, на 10%. Дополнительно Wi-Fi "Дом.ru Бизнес" может быть каналом продвижения услуг клиента или его деловых партнеров, инструментом коммуникации с гостями. Для этого достаточно забрендировать портал авторизации, настроить сценарии показа рекламы, создать опрос, проинформировать об акциях и распродажах. В целях соблюдения требований законодательства, услуга предусматривает готовый механизм идентификации пользователей, в т.ч. авторизацию по номеру телефона и паспорту, и дополнительный сервис по ограничению доступа пользователей на отдельные сайты и категории сайтов.

Благодаря видеонаблюдению от "Дом.ru Бизнес" можно объективно оценивать работу персонала и качество сервиса, анализировать клиентопоток, осуществлять поиск по образу. Запись звука и видео в высоком разрешении повысят безопасность и позволят в любой спорной ситуации оперативно принимать взвешенные решения. "Дом.ru Бизнес" обеспечивает установку видеокамер, бесперебойное функционирование системы, безопасное хранение данных в видеоархиве до 30 дней.

Елена Венцлавович,

директор по b2b АО "ЭР-Телеком Холдинг" (бренд "Дом.ru Бизнес"):

— Цифровое ТВ со спортивными каналами, гостевой Wi-Fi и видеонаблюдение стабильно являются одними из самых востребованных сервисов в сегменте малого бизнеса, особенно среди компаний сферы обслуживания, спорт-баров и кафе. Подключив услуги из комплексного предложения "С клиентами на одной волне", наши корпоративные клиенты смогут сделать пребывание гостей максимально комфортным и вместе с ними быть в курсе последних мировых событий, не пропуская ни одного гола, ни одного важного момента решающего матча любимой команды.

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