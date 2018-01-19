ВТБ перешел на индивидуальный скоринг розничных клиентов

"Индивидуальная карта" – инструмент ОКБ, который объединяет в себе все сильные стороны традиционного скоринга. При этом он дополнительно учитывает особенности новых клиентов и существующего портфеля конкретной кредитной организации. Аналитический инструмент способен оценить платежеспособность заёмщика на основе данных из его кредитной истории и носит исключительно поведенческий характер. Финальный результат оценки формируется в виде балла, который отражает вероятность дефолта клиента в течение следующих 12 месяцев. Для построения скоринга используются данные 300 млн кредитных историй из базы ОКБ.

Розничный бизнес ВТБ провел тестирование нового инструмента в 1 квартале 2017 г. Пилотный проект подтвердил высокую эффективность сервиса, и в настоящий момент запросы банка обрабатываются по индивидуальной модели, установленной в бюро. В процессе использования новой модели банку удалось улучшить для своих клиентов уровень одобрения по кредитным картам и кредитам наличными на 3-4 пункта без повышения уровня риска.

Максим Кондратенко,

член правления ВТБ:

Сегодня мы работаем в сегменте розничного кредитования как с существующим портфелем клиентов, так и с новыми заемщиками. Использование индивидуальной скоринговой карты, с одной стороны, учитывает все наши требования и особенности портфеля, а с другой стороны – использует всю силу и разнообразие данных рынка, накопленных в ОКБ. Сервис также помогает оптимизировать стратегию кросс-продаж банка и формировать актуальные предложения существующим клиентам, предлагая им наиболее подходящие по сумме, сроку и ставке кредитования условия.

Николай Мясников,

заместитель генерального директора ОКБ: