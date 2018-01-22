ВТБ подключил социальную карту москвича к кэшбэк-сервису платежной системы "Мир"

Чтобы начать получать вознаграждение на счет своей карты "Мир", клиентам необходимо пройти регистрацию на портале privetmir.ru. Пользователь может самостоятельно отслеживать статус начисления кэшбэка в личном кабинете на сайте программы. В настоящий момент партнерами данного сервиса "Мир" являются свыше 70 розничных предприятий Москвы и Московской области.

Юлия Деменюк,

старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ:

Кэшбэк – одно из главных преимуществ, на которое обращают внимание владельцы карт. Мы рады предоставить этот сервис вместе с НСПК всем нашим клиентам. По разным категориям - кафе и рестораны, бытовая техника, путешествия, аптеки и др. - они могут получить до 20% от суммы покупки. Сервис также распространяется на всех держателей социальной карты москвича, выпущенной на базе платежной системы "Мир".

С момента старта эмиссии розничный бизнес банка ВТБ выпустил более 4,5 млн карт на базе платежной системы "Мир", из них количество социальных карт москвича уже превысило 800 тысяч штук. Группа ВТБ стала участником кэшбэк-сервиса платежной системы "Мир" в октябре прошлого года.