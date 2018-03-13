ВТБ в Барнауле подвел итоги работы корпоративного бизнеса в 2017 году

Кредитный портфель корпоративного бизнеса ВТБ в Алтайском крае по итогам 2017 года составил 11,9 млрд рублей и за год вырос на 26%. При этом наиболее существенно вырос портфель в сегменте среднего бизнеса (в 1,5 раза).

По итогам деятельности в 2017 году ВТБ в Алтайском крае провел успешную работу по диверсификации кредитного портфеля. В портфеле среднего бизнеса банка в регионе представлены практически все отрасли экономики региона: предприятия деревообрабатывающей отрасли (23%); энергетические компании (15%), организации, оказывающие услуги в области недвижимости (15%), торговые компании (13%), предприятия пищевой промышленности (13%), строительные организации (12%). По сравнению с данными на начало года, существенно увеличилась доля строительства (+8%), деревообрабатывающей промышленности (+15%) и услуг в сфере недвижимости (+15%).

Всего в течение прошлого года банк предоставил в экономику региона более 19 млрд рублей. Из них большая часть предоставлена компаниям сегмента среднего регионального бизнеса – предприятиям с годовой выручкой в диапазоне от 300 млн до 10 млрд рублей.

В отчетном году банк продолжил работу в рамках реализации мер государственной поддержки в регионе. Общий объем заключенных соглашений в рамках государственных программ составил 230 млн рублей. Было реализовано несколько проектов по программе льготного финансирования аграриев Алтайского края, а также по программе поддержки малого и среднего предпринимательства ("Программа 674").

В 2017 году банк нарастил гарантийный портфель среднего бизнеса в 4,5 раза - до 1,5 млрд рублей. Инструментом гарантийного обеспечения бизнеса воспользовались компании, занятые в сфере строительства, в том числе инфраструктурного, деревообработки и производства алкогольной продукции. Кроме того, ВТБ в регионе в течение 2017 года открыл несколько аккредитивов на сумму свыше 2 млрд рублей в рамках инвестиционного проекта по модернизации деревообрабатывающего производства.

Количество компаний региона, обслуживающихся в банке, по итогам 2017 года увеличилось на 18%.

Сергей Сопов,

руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Алтайском крае: