ВТБ в 2017 году предоставил 55 млрд рублей льготных кредитов малому и среднему бизнесу

В прошедшем году банк участвовал в 5 программах господдержки предприятий малого и среднего бизнеса. Больше половины всех выданных средств за 2017 год пришлось на программу, реализуемую совместно с Министерством сельского хозяйства РФ. Предприятия агропромышленного комплекса получили в рамках данной программы льготное финансирование с предельной процентной ставкой 5% годовых в размере более 32 млрд рублей, а общее количество кредитных соглашений составило 450.

Более 7 млрд рублей было направлено банком на поддержку предприятий по запущенной в середине 2017 года совместной с Минэкономразвития программе льготного финансирования - "Программе 674". С момента запуска ВТБ заключил по ней 94 кредитных соглашения на общую сумму более 10 млрд рублей. Программа является дополнительным механизмом к "Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства" Корпорации МСП и ориентирована преимущественно на реализацию инвестиционных проектов. Льготная ставка была установлена не выше 9,6% для субъектов среднего предпринимательства и 10,6% для субъектов малого предпринимательства.

Денис Бортников,

заместитель Президента - Председателя Правления банка ВТБ:

"Мы видим большой потенциал экономического роста в сегментах малого и среднего бизнеса, поэтому активно работами со всеми программами государственной поддержки, понимая важность и необходимость предоставления предприятиям доступных ресурсов и упрощения механизмов получения субсидий. В начале этого года мы присоединились к еще одной программе льготного финансирования, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации №1706 от 30.12.2017 г., – "Программе 1706". Воспользоваться ею могут компании самых различных отраслей - сельского хозяйства, строительства, транспорта, обрабатывающего производства, туризма, здравоохранения и др. Уверен, что благодаря такой значительной поддержке малый и средний бизнес России сможет продолжить реализацию значимых проектов, в том числе для развития отраслей хозяйства и роста экономики в регионах".

Руководитель дирекции банка ВТБ по Алтайскому краю Сергей Сопов добавил: "Мы наблюдаем интерес к госпрограммам у региональных предприятий: по итогам прошлого года общий объем заключенных соглашений в рамках льготного финансирования составил 230 млн рублей. Поддержку получили краевые аграрии, а также ряд субъектов малого и среднего предпринимательства".