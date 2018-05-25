ВТБ в рамках ПМЭФ подписал восемь соглашений с главами регионов

— Во всех регионах, где представлен ВТБ, банк занимает ведущие позиции на финансовом рынке как в корпоративном, так и в розничном сегментах бизнеса. Сейчас мы еще больше усиливаем работу с субъектами России. Подписанные сегодня соглашения – очередной шаг в укреплении нашего сотрудничества, направленного на социально-экономическое развитие регионов.