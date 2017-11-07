ВЦИОМ: россияне готовы к росту доллара

"На протяжении полугода в обществе фиксируются ожидания негативного сценария событий в отношении поведения курса рубля к доллару. Согласно последним данным, в 3-месячной перспективе ожидается, что за доллар будут давать 63 руб. (среднее значение по ответам респондентов, давших конкретный прогноз, — 61%), через год — 64 руб. (по ответам 49%). Данные прогнозы респонденты давали на фоне официального курса на уровне 58 рублей за доллар", — говорится в материалах ВЦИОМ.

Интерес к ситуации на валютном рынке в октябре 2017 года был заметно выше, чем год-два назад: за изменением курса американской валюты сегодня следят 58% граждан (в октябре 2016 года — 43%, в октябре 2015 года — 50%), в том числе 18% — регулярно, 40% — время от времени, констатируют эксперты.

Результаты опросов также показывают, что в текущем году "сложились более благоприятные условия для накопления сбережений". Так, в октябре 2017 года о том, что у них нет сбережений, сообщили 32% россиян, в аналогичные периоды 2015-го и 2016 года — 43% и 39% соответственно, в 2009 году — 66%. Основной валютой для хранения накоплений остается рубль, — 65% респондентов сказали, что держат деньги в национальной валюте. Сбережения в долларах есть у 5%, в евро — у 4%, в других валютах — у 1%, пишет "Росбалт".

Справка

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 30 октября-1 ноября 2017 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1 тыс. 800 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.