2 млн километров за рулем: барнаульский предприниматель о правилах автопутешествий

"Есть люди, которые воспринимают поездки как мучение. Человек вынужден ехать, только потому что нужно попасть из точки "А" в точку "Б". Таким людям будет сложно понять мою любовь к поездкам на автомобиле", — предупреждает Чесноков.

Уже более 10 лет каждый год он совершает новое путешествие, а бывает и не одно. Услугами водителя на работе не пользуется, за рулем — сам. В служебные командировки в радиусе 1000 км ездит тоже только на авто.

Что Борис Чесноков советует тем, кто собирается в автопутешествие?

1."За границей удобнее путешествовать на арендованном авто"

— Ситуации, в которых автомобиль подводил меня в поездках, случались неоднократно. Аварии, поломки — путешествуя на своей машине, ты остаешься один на один с возникшей проблемой. При этом очень трудно не выбиться из графика самостоятельно спланированного путешествия. На самом деле, поломки — рабочие моменты. Они влияют на настроение, но человек должен быть готов к ним, должен уметь самостоятельно принимать решения.

В случае с арендованным автомобилем подобные неприятности преодолеваются гораздо быстрее. Всё потому, что ответственность за разрешение возникшей ситуации, в большей степени, несет выбранная вами компания. Это одна из причин, по которой мы с женой, в последнее время, арендуем автомобили в заграничных путешествиях.

2."Важно вовремя сделать перерыв"

— Во время длительной поездки, разумеется, наступает физическая усталость. За рулем важно прислушиваться не только к автомобилю, но и к собственному состоянию. У меня давно выработана "формула" отдыха. Если чувствую, что начинаю уставать — обязательно ищу безопасное место для остановки, чтобы дать возможность мозгу отключиться на 10-15 минут. По моим наблюдениям — это самый эффективный и, возможно, единственно результативный способ в течение короткого времени восстановить способность безопасного управления автомобилем.

Было время, когда я занимался перегоном автомобилей. Ездили на пару. Пытались выстроить систему. Когда два человека работают в паре - могут двигаться в режиме "нон-стоп". Пробовали различные варианты: ехали по 2-3-4-6 часов с последующей сменой. В результате вывели для себя идеальный режим: по 4 часа вождения поочередно. А когда ты рулишь один - намного тяжелее. Даже недлительные остановки каждые 2-3 часа помогают.

В пути основное время теряешь на остановки — они снижают среднюю скорость передвижения. При планировании времени на поездку обязательно закладывайте резерв на незапланированные ЧП. Это позволит избежать попадания в цейтнот, снизит нервное напряжение и позволит оставаться максимально собранным.



3."На ночевку остановитесь пораньше"

— В самостоятельно спланированных поездках, как правило, места ночевок бронируют только в контрольных точках (день прилета, день отлета, день отправления парома, фиксированное по дате мероприятие, которое включено в программу отдыха и т.п.). Все остальные места ночевок определяются по ходу движения. Сейчас, с интернет-бронированием, так получается даже выгоднее. Можно заказать номер в самый последний момент — цена будет ниже самых оптимистичных ожиданий.

Приходилось ночевать в машине. В туристический сезон даже развитая придорожная инфраструктура может подвести. Останавливаться на ночлег стоит пораньше. Чем позже вы решитесь на остановку, тем меньше шансов успеть заселиться. Однажды, мы с женой попали в подобную ситуацию, пришлось отдыхать в машине. Все гостиницы были забиты. А всё потому, что решили проехать на час дольше.



4."В поездках лучше брать несложную пищу"

— Когда я был молодым, о еде можно было не задумываться, организм всё перерабатывал. Сейчас же стараюсь перекусывать самым простым, например, гречкой, жаренными яйцами. К тому же, многие места для перекусов и остановок мне хорошо известны. Доведено до автоматизма, можно сказать. И уже по прибытию в крупный город, да, можно порадовать себя чем-то необычным от шеф-повара.



5."Вам необходимы ксерокопии важных документов"

— В любой поездке у вас должен быть комплект ксерокопий всех необходимых документов. Это значительно упрощает жизнь в случае их потери. В Марселе у моей жены вырвали из рук сумку. Телефон, деньги, паспорт – всё было там. Первоначально потребовалось зафиксировать это происшествие. Обратиться в полицию, затем в консульство. Наличие ксерокопий значительно упростило процесс восстановления "права на путешествия".



6. "На автомобиле — не значит дешевле":

— Если говорить про экономическую составляющую, то поездки на автомобиле не самый дешевый вид отдыха. Это зависит от продолжительности пути, места путешествия (как бы мы не переживали по поводу роста цен на бензин в России - за границей его стоимость выше, как минимум, в два раза), типа автомобиля, взятого на прокат. Но если рассчитать приведенную стоимость к количеству мест и объектов, которые вы посетите, а затем спрогнозировать расходы, которые вам пришлось бы понести на транспорт, путешествуй вы с использованием самолетов, поездов, автобусов - автомобиль вне конкуренции.

Да и возможности, которые открываются путешественнику на авто, едва ли сравнятся с другими способами передвижения.

7."Не полагайтесь на навигатор во всём":

— Мой основной гаджет – навигатор. Без него сложнее. Раньше путь приходилось отмечать вручную на карте. Уходило много времени и нервов на то, чтобы сориентироваться. С навигацией стало значительно проще. Но несмотря на это, всегда нужно иметь представление о том, куда ты едешь. Умение читать карты, примерное знание местности. Свой навигатор настраиваю по сторонам света. Важно помнить — обязательно есть моменты, которые навигатор не учитывает: ремонт дороги и другие непредвиденные ситуации.



8."Перчатки снимают усталость":

— Подбор одежды и обуви в поездку зависит от её целей. В командировку беру стандартный набор принадлежностей, костюм в чехол, вещи в сумку, обувь.

Обувь — важная составляющая комфортного путешествия. В ней не должно быть жарко. Желательно выбирать модель на плоской подошве.

Во время длительных поездок использую автомобильные перчатки. С ними руки находятся в меньшем напряжении.

В гостиницу беру только самое необходимое. Остальные вещи аккуратно лежат в машине. Ждут своего часа. Не вижу необходимости перегружать номер. Подготовка к поездке зависит от её цели, времени года, дальности и продолжительности. Если это поездка в течение одного дня, то особых сборов мне не требуется.



9."Проводите время с пользой"

— Конечно, мы с женой в поездках слушаем музыку, но чаще аудиокниги. Так, идея поездки на Сахалин родилась у нас после прослушивания повести Чехова "Остров Сахалин". В основном - классиков: Бунин, Булгаков, Чехов, Тургенев. Подбором литературы в дорогу в нашей семье занимается жена. У неё это потрясающе получается.