Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 августа 16°C
Шоу-бизнес

Ягода малина. Певица Легкоступова скончалась в больнице при странных обстоятельствах

О смерти певицы Валентины Легкоступовой сообщила ее дочь на своей странице в соцсетях, передает Ren. tv, информацию подтвердили и другие источники. Ранее стало известно, что Легоступова получила тяжелую травму головы, и этим заинтересовался следственный комитет.

Валентина Легкоступова с супругом.
Валентина Легкоступова с супругом.
@legkostupovavalentina

«Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память…», — написала дочь певицы Анетта Бриль.

54-летняя Валентина Легкоступова, исполнительница одной из популярных в стране песен «Ягода малина», вышла замуж за 57-летнего яхтсмена Юрия Фирсова 4 июля. Оба супруга внешне казались счастливыми.

И вот 10−11 августа дочь обнаружила ее дома с черепно-мозговой травмой — к матери она приехала потому, что та не отвечала на звонки.

Фирсов травму певицы объяснил тем, что она сама упала в ванной и ударилась головой.

Валентина Легкоступова с супругом.
Валентина Легкоступова с супругом.
@legkostupovavalentina

Но дочь заявила, что супруги последние недели злоупотребляли спиртным, рассказала «Российская газета». Увидев пьяных мать — с кровоподтеками на лице — и отчима, она решила отправить их в наркологическую клинику. Как предполагает источник издания, из этой клиники Фирсов на следующий день сбежал. А певица стала жаловаться на сильные головные боли.

В больнице врачи диагностировали у певицы кровоизлияние и ушиб головного мозга. Ей сделали трепанация черепа. Главное следственное управление СК по Москве объявило о начале проверки по факту госпитализации.

Валерия.
Валерия.
wikimedia.org

На смерть певицы отреагировали многие ее коллеги.

Для меня она всегда останется в памяти девятнадцатилетней девчонкой, которая, как и я, поступила в Гнесинскую академию в класс к Иосифу Давыдовичу Кобзону. Валюшка уже тогда была яркой, заметной студенткой. Помимо ее таланта, она и внешне на себя обращала внимание- волосы ее всегда были заплетены в толстую косу до пояса.

Валя была очень разносторонним музыкантом. Ей скрипачке, певице был подвластен любой жанр -от джаза до фолка. К огромному сожалению, широкой публике она была известна только благодаря популярным песням, среди которых была и «Ягода- малина», — написала певица Валерия в Instagram.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость