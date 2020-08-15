Ягода малина. Певица Легкоступова скончалась в больнице при странных обстоятельствах

«Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память…», — написала дочь певицы Анетта Бриль.
54-летняя Валентина Легкоступова, исполнительница одной из популярных в стране песен «Ягода малина», вышла замуж за 57-летнего яхтсмена Юрия Фирсова 4 июля. Оба супруга внешне казались счастливыми.
И вот 10−11 августа дочь обнаружила ее дома с черепно-мозговой травмой — к матери она приехала потому, что та не отвечала на звонки.
Фирсов травму певицы объяснил тем, что она сама упала в ванной и ударилась головой.
Но дочь заявила, что супруги последние недели злоупотребляли спиртным, рассказала «Российская газета». Увидев пьяных мать — с кровоподтеками на лице — и отчима, она решила отправить их в наркологическую клинику. Как предполагает источник издания, из этой клиники Фирсов на следующий день сбежал. А певица стала жаловаться на сильные головные боли.
В больнице врачи диагностировали у певицы кровоизлияние и ушиб головного мозга. Ей сделали трепанация черепа. Главное следственное управление СК по Москве объявило о начале проверки по факту госпитализации.
На смерть певицы отреагировали многие ее коллеги.
Для меня она всегда останется в памяти девятнадцатилетней девчонкой, которая, как и я, поступила в Гнесинскую академию в класс к Иосифу Давыдовичу Кобзону. Валюшка уже тогда была яркой, заметной студенткой. Помимо ее таланта, она и внешне на себя обращала внимание- волосы ее всегда были заплетены в толстую косу до пояса.
Валя была очень разносторонним музыкантом. Ей скрипачке, певице был подвластен любой жанр -от джаза до фолка. К огромному сожалению, широкой публике она была известна только благодаря популярным песням, среди которых была и «Ягода- малина», — написала певица Валерия в Instagram.