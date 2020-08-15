Ягода малина. Певица Легкоступова скончалась в больнице при странных обстоятельствах

О смерти певицы Валентины Легкоступовой сообщила ее дочь на своей странице в с оцсетях, передает Ren. tv, информацию подтвердили и другие источники. Ранее стало известно, что Легоступова получила тяжелую травму головы, и этим заинтересовался следственный комитет.

«Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память…», — написала дочь певицы Анетта Бриль.

54-летняя Валентина Легкоступова, исполнительница одной из популярных в стране песен «Ягода малина», вышла замуж за 57-летнего яхтсмена Юрия Фирсова 4 июля. Оба супруга внешне казались счастливыми.

И вот 10−11 августа дочь обнаружила ее дома с черепно-мозговой травмой — к матери она приехала потому, что та не отвечала на звонки.

Фирсов травму певицы объяснил тем, что она сама упала в ванной и ударилась головой.

Валентина Легкоступова с супругом. @legkostupovavalentina

Но дочь заявила, что супруги последние недели злоупотребляли спиртным, рассказала «Российская газета». Увидев пьяных мать — с кровоподтеками на лице — и отчима, она решила отправить их в наркологическую клинику. Как предполагает источник издания, из этой клиники Фирсов на следующий день сбежал. А певица стала жаловаться на сильные головные боли.

В больнице врачи диагностировали у певицы кровоизлияние и ушиб головного мозга. Ей сделали трепанация черепа. Главное следственное управление СК по Москве объявило о начале проверки по факту госпитализации.

Валерия. wikimedia.org

На смерть певицы отреагировали многие ее коллеги.