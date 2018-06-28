Якутские выпускники запустили шарики в небо и оставили без света более 30 тысяч человек

Старшеклассники запустили в небо воздушные шары с фольгированными лентами. Одна из них запуталась в проводах, что привело к замыканию. Из-за аварии без света осталось почти 34 тысяч человек, пишет "Русская планета".

Сотрудники "Якутскэнерго" отреагировали на происшествие оперативно. Им удалось восстановить энергоснабжение за 12 минут. 28 июня в 01 час 45 минут подстанции заработали по нормальной схеме, пишет ura.ru.