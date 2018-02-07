Япония протестует против российских учений на Южных Курилах

Глава японского МИД Таро Коно на заседании бюджетной комиссии нижней палаты парламента выразил России протест из-за начала антитеррористических учений на Курильских островах. Он заявил, что военные мероприятия России противоречат позиции Японии по четырем северным островам, пишет РБК
Накануне на островах Курильской гряды начались недельные антитеррористические учения. В них задействованы более 2 тыс. военных и около 500 единиц техники.
Япония же настаивает на том, что так называемые северные территории (так в Японии называют острова южной части Курил), являются исконными японскими территориями, пишет ТАСС. "Северные территории — исконные территории нашей страны", — заявил глава МИД Японии. Он также заверил, что правительство страны продолжит активные и плотные переговоры с российской стороной, направленные на решение проблемы принадлежности островов и заключение мирного договора.
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