Япония протестует против российских учений на Южных Курилах

Накануне на островах Курильской гряды начались недельные антитеррористические учения. В них задействованы более 2 тыс. военных и около 500 единиц техники.

Япония же настаивает на том, что так называемые северные территории (так в Японии называют острова южной части Курил), являются исконными японскими территориями, пишет ТАСС. "Северные территории — исконные территории нашей страны", — заявил глава МИД Японии. Он также заверил, что правительство страны продолжит активные и плотные переговоры с российской стороной, направленные на решение проблемы принадлежности островов и заключение мирного договора.



