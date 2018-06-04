Yota начала предоставлять услуги в диапазоне 1800 MГц в Алтайском крае.

— LTE-1800 демонстрирует два основных преимущества по сравнению со стандартным LTE-2600: устойчивый сигнал внутри помещений и в четыре раза больше радиус покрытия, чем в диапазоне 2500-2700 MГц. Это позволяет обеспечить клиентов более качественной связью и широким покрытием сети.