Yota начала предоставлять услуги в диапазоне 1800 MГц в Алтайском крае.

В Алтайском крае федеральный мобильный оператор Yota начал предоставлять услуги связи в диапазоне 1800 MГц, на которых осуществляется передача данных по технологии LTE. Благодаря объединению диапазонов 1800 и 2600 МГц улучшилось распространение и проникновение сигнала.
Андрей Богданов,
директор по информационным технологиям Yota:
— LTE-1800 демонстрирует два основных преимущества по сравнению со стандартным LTE-2600: устойчивый сигнал внутри помещений и в четыре раза больше радиус покрытия, чем в диапазоне 2500-2700 MГц. Это позволяет обеспечить клиентов более качественной связью и широким покрытием сети.
Развитие 4G в диапазоне 1800 Мгц стало возможным благодаря использованию мобильным оператором Yota объединенной сети ПАО "МегаФон" и ООО "Скартел".
Сегодня в Алтайском крае более половины устройств, зарегистрированных в сети Yota, поддерживают LTE-1800.
На данный момент услуги связи в диапазоне 1800 МГц доступны в 72 регионах России.
Подробнее на сайте www.yota.ru
Справка
Yota — российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании ? голосовая мобильная связь и Интернет 4G.
- Сюжет: Новости компаний
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